Salvo Veneziano e la moglie Giusy Vs GF Vip/ “Zequila? Due pesi e due misure!”

Scoppia una nuova polemica nella Casa del Grande Fratello Vip. Colpa delle dichiarazioni fatte da Antonio Zequila su Patrick che, nelle ultime ore, stanno scatenando una grande polemica sul web. In merito sono intervenuti anche Salvo Veneziano e sua moglie Giusy, sottolineando quello che, a parer loro, è un atteggiamento sbagliato da parte del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno condiviso sui social il video in cui Zequila usa parole pesanti – da molti ritenute violente e offensive – nei confronti di Patrick Pugliese, per poi commentarlo in modo sarcastico. “Sicuramente saranno delle “iperbole “ 2 pesi 2 misure” scrive Giusy Merendino. Il riferimento è chiaramente alla giustificazione data in precedenza dal Grande Fratello Vip per comportamenti simili, definiti un modo di esprimersi per “iperbole”.

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: “Zequila? Stai facendo una brutta figura!”

Questo differente comportamento avuto dal Grande Fratello Vip per Salvo Veneziano rispetto ad altri concorrenti ha scatenato l’ex gieffino che, ricordiamo, è stato squalificato per alcune dichiarazioni contro Elisa De Panicis. “Non nominare il nome di Dio invano .. ma al GF si può … – ha scritto Veneziano – E si domani andrò dal mio tatuatore per farmi un nuovo tatuaggio con la scritta IPERBOLE.” E proprio in riferimento a quanto detto da Antonio Zequila: “è tutto iperbole.. la legge è uguale per tutti seeeeeeee !!!! a voi i commenti.. solo io messo in croce. Signorini non stai facendo una bella figura”, attacca infine Salvo. Come si comporterà la redazione del Grande Fratello Vip con Zequila?





