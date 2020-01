Antonio Zequila squalificato dal GF Vip?/ Frase contro Patrick: “spaccagli il cranio”

Antonio Zequila ancora nel mirino del pubblico del Grande Fratello Vip 2020. Dopo le frasi choc dette su Valeria Marini, Er Mutanda avrebbe pronunciate delle frasi gravissime nei confronti di Patrick Ray Pugliese, finito in nomination con Andrea Montovoli e Rita Rusic, per non essere stato salvato dai compagni. Tra Zequila e Pugliese non c’è molta simpatia, ma nelle scorse ore, Er Mutanda si sarebbe lasciato andare a commenti gravissimi nei confronti di Patrick scatenando la dura reazione del popolo del web che chiede un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Parlando con Michele Cucuzza, adirato per essere stato nominato da Patrick, Zequila avrebbe detto: “ Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio ”. Una frase gravissima che, secondo gli utenti di Twitter, meriterebbe di essere punita.

ANTONIO ZEQUILA RISCHIA LA SQUALIFICA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020? LA PROTESTA DEL WEB

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda venerdì 31 gennaio, in prima serata, con l’ottava puntata e il pubblico chiede che in quell’occasione Zequila venga punito da Alfonso Signorini. Nonostante si sia reso conto di aver sbagliato con Valeria Marini a cui ha chiesto scusa per le offese che le ha rivolto, Zequila sarebbe caduto nel medesimo errore rivolgendo frasi gravissime nei confronti di Patrick. “A ragione viene squalificato Salvo per espressioni ‘maciullare’, ‘spaccare la spina dorsale’, e Zequila che dice ai danni di Patrick ‘dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio’? Anche questa è un’iperbole?”, ha cinguettato un utente di Twitter. E ancora: “C’è forte indignazione per le frasi violente e bullizzanti contro Patrick pronunciate da Cucuzza e Zequila, spero che Venerdì verranno mostrate in puntata”, “Schifo”, “Incommentabili”, hanno scritto altri utenti.

C'è forte indignazione per le frasi violente e bullizzanti contro Patrick pronunciate da Cucuzza e Zequila, spero che Venerdì verranno mostrate in puntata. RTT#GFvip — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) January 28, 2020

Ho visto il video in cui Zequila e Cucuzza insultano Patrick utilizzando anche un linguaggio violento, se venerdì Signorini non accenna a nulla io vi faccio finire con il 5% di share oltre che fare il panico, Patrick non ve lo meritate proprio #GFVIP — chià ❄️ (@itsmwengo) January 28, 2020

@alfosignorini a ragione viene squalificato Salvo per espressioni "maciullare" "spaccare la spina dorsale" e Zequila che dice ai danni di Patrick "dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio"?

Anche questa è un'iperbole del tuo #gfvip culturale? — CALI_FRAGILISTI (@CALI_FRAGILISTI) January 28, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA