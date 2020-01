Salvo Veneziano squalificato, perché?/ Volpini, Pasquale, Pugliese a rischio… (Grande Fratello Vip)

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 4, quindi non è più concorrente del reality. La decisione è stata presa per le frasi sessiste e violente che ha rivolto a due concorrenti. Un provvedimento giusto e inevitabile, considerando la terminologia becera e inadeguata usata da Salvo per parlare di una ragazza che aveva avuto la “colpa” di indossare un abbigliamento succinto, cioè Elisa De Panicis. La squalifica di Salvo Veneziano è stata ben accolta dai telespettatori, ma c’è chi chiede la “testa” degli altri tre che stavano parlando con lui. Si tratta di Sergio Volpini, Patrick Rey Pugliese e Pasquale Laricchia, che erano presenti mentre Salvo usava termini violenti per parlare delle inquiline del GF Vip. Nessuno di loro è intervenuto per frenare il delirio verbale del coinquilino o provare a limitare i danni, anzi ridevano alle parole del pizzaiolo siciliano. Ci saranno altri squalificati dal Grande Fratello? Sul caso è intervenuto pure il programma Striscia la notizia.

SALVO VENEZIANO SQUALIFICATO, GRANDE FRATELLO VIP 4: ALTRI TRE A RISCHIO?

Il noto tg satirico di Canale 5 ha aperto un sondaggio per chiedere ai telespettatori se anche Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Rey Pugliese meritano di essere squalificati dal Grande Fratello Vip 4. Molti infatti accusano gli altri tre concorrenti del reality di essere stati complici di quella scenetta disgustosa, quindi ritengono che debbano essere puniti anche loro. Per questo in molti aspettano provvedimenti nella puntata di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, nei loro confronti. Del resti il televoto che vedeva contrapposti Salvo e Patrick è stato annullato per squalifica. Il pubblico evidenzia il fatto che l’indifferenza di chi si gira dall’altra parte o la complicità di chi ride di certi comportamenti non sono meno gravi. Sarebbe bastato che uno dei tre si alzasse e spiegasse a Salvo Veneziano che stava sbagliando e che doveva scusarsi per quello che stava dicendo per dare un epilogo diverso a questa storia.

SQUALIFICATI AL GRANDE FRATELLO: I PRECEDENTI

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 4: un amaro destino quello dello storico concorrente della prima edizione del reality. A distanza di venti anni si era rimesso in gioco, ma ha rimediato un’espulsione. Ma prima di lui, in tante edizioni del Grande Fratello, sia quello “normale” sia quello vip, ci sono stati altri concorrenti espulsi per violenza verbale, fisica o per violazione del regolamento. Chi sono? La prima fu Luana Spagnolo che lasciò la Casa del GF2 perché aveva omesso di comunicare durante le selezioni del cast di essere stata eletta “Miss Italia nel mondo”. Guido Genovesi invece nella quinta edizione fu squalificato per bestemmia. Mirko Sozio nel 2008 fu squalificato per una bestemmia in diretta. Invece Paolo Mari e Federica Rosatelli al GF9 furono allontanati per violenza fisica: il primo si denudò in diretta, l’altra lanciò un bicchiere di vetro contro un coinquilino. A questa lista aggiungiamo Massimo Scattarella e Daniel Mkongo (bestemmia), Baye Dame e Luigi Favoloso (comportamenti violenti), Clemente Russo (frasi sessiste), Pamela Prati (violazione al regolamento), Marco Predolin (affermazioni omofobe e sessiste). Al GF 11 ci furono quattro squalificati: prima Nathan Lelli (bestemmia) e il terzetto Matteo Casnici, Massimo Scattarella (di nuovo) e Pietro Titone, tutti per lo stesso motivo.



