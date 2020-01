Salvo Veneziano/ Giusy Merendino: “Espulsione dal GF Vip? Non lo riconosco più ma…”

Salvo Veneziano e la sua espulsione al Grande Fratello Vip 2020 sono al centro dell’ultima parte di Mattino5. Federica Panicucci ha già inveito contro di lui ieri mattina etichettando le sue frasi come orribili e imperdonabili e auspicandosi un intervento da parte di Alfonso Signorini e il Grande Fratello e così è stato. Salvo è stato espulso proprio per le parole usate contro Elisa De Panicis e ha lasciato subito la casa rendendo nullo anche il televoto in corso tra lui e Patrick. La moglie Giusy, già ospite ieri a Pomeriggio 5, e Cristina Plevani, erano presenti in studio da Federica Panicucci ma le loro posizioni non sono molto cambiate rispetto a ieri. Proprio la vincitrice del primo Grande Fratello ha ribadito il concetto che Salvo non è violento e che ha “pagato per la sua eccessiva ignoranza”, questa è la sua unica colpa, lei ne è certa.

GIUSY MERENDINO: “SALVO? NON LO RICONOSCO”, LE SUE PAROLE A MATTINO5

Dall’altro lato c’è la moglie Giusy Merendino che già ospite ieri a Pomeriggio5 ha etichettato le parole di suo marito come “delle metafore, un momento goliardico, eccessivamente goliardico, che adesso ha pagato”. La moglie è al suo fianco da 20 anni e sa bene che lui di certo non è violento e che non farebbe del male a nessuno e che ha usato “il termine scannare non nel senso di uccidere ma con un’accezione siciliana che indica la passione”. Alla fine però la donna si scusa ancora a nome del marito ribadendo “in quello che ho visto non l’ho riconosciuto, sicuramente ha esagerato ma io non l’ho mai sentito parlare così”. La questione ormai sta per chiudersi visto che Salvo Veneziano è uscito dal Grande Fratello Vip ma rimane il fatto che Marco Balestri, ospite a Mattino5, ha ribadito il concetto: “Possibile che non sappia come funzioni la tv dopo 20 dalla sua prima apparizione al reality?”. In molti se lo chiedono ma toccherà a Salvo rispondere…

