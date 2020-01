Salvo Veneziano Vs Serena Enardu/ “Pago svegliati! Se voleva chiarire ti chiamava!”

Anche Salvo Veneziano la pensa come la maggior parte del pubblico del Grande Fratello Vip su Serena Enardu. I telespettatori non l’hanno voluta nella Casa al fianco del suo ex fidanzato, memori del suo comportamento a Temptation Island Vip. Anche Salvo esprime senza mezze misure il suo pensiero sulla Enardu: “Ma è possibile che questa ragazza non poteva chiamare prima Pago per telefono per dirgli cosa prova per lui? Doveva venire al Grande Fratello Vip?” chiede con sarcasmo l’ex gieffino.

Salvo Veneziano attacca Serena Enardu: “Non poteva chiamarlo?”

Parte in studio una vera e propria ovazione nei confronti di Veneziano che, effettivamente, esprime chiaramente quello che è il pensiero del pubblico in studio e a casa. Lo stesso Alfonso Signorini infatti ammette “Credo che questo sia il pensiero della maggior parte degli italiani visto che l’hanno sbattuta fuori dalla Casa”. Purtroppo l’opinione generale è proprio questa: la Enardu, per molti, avrebbe potuto fare prima questo passo nei confronti del suo ex fidanzato.

