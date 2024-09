Chi è Samanta Togni: tutto sulla ballerina

Samanta Togni non è solo una ballerina, ma anche una conduttrice che il pubblico ha conosciuto e amato grazie a Ballando con le stelle. Per anni, infatti, la Togni ha fatto parte del cast del programma di Milly Carlucci ballando in coppia con tanti protagonisti come Stefano Bettarini, Fabrizio Frizzi e Iago Garcia. Dopo l’addio a Ballando, la Togni si è tuffata in nuove avventure professionali presentando il Festival di Castrocaro e poi affiancando Giancarlo Magalli nel programma “I fatti vostri”.

Samanta Togni e Mario Russo si sono lasciati? No! Fine della crisi/ La distanza e la scelta di tornare...

Oltre a portare avanti la propria carriera, Samanta Togni non ha rinunciato alla propria vita privata diventando mamma quando era giovanissima. La ballerina, infatti, è mamma di Edoardo e la sua nascita l’ha aiutata a superare un momento davvero difficile della sua vita.

Samanta Togni e il rapporto con il figlio Edoardo

In una vecchia intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, parlando della nascita del figlio Edoardo, Samanta Togni aveva raccontato così quel periodo: “Ho sofferto di anoressia e sono arrivata a pesare 43 chili. Grazie alla mia famiglia e alla nascita di mio figlio sono riuscita a superare quel brutto momento”.

Giulia: “Mi ha tirato due pugni sul naso davanti ai figli”/ “Dopo una vita da incubo ho denunciato”

Oggi, Edoardo è cresciuto, si è laureato all’Università di Bologna, conseguendo il titolo di dottore in Scienze Statistiche. Un traguardo importante per il giovane che mamma Samanta Togni ha celebrato sui social pubblicando una foto insieme.