Samanta Togni e Mario Russo si sono lasciati? Il messaggio criptico

La storia d’amore tra l’ex volto di Ballando con le stelle Samanta Togni e il marito Mario Russo potrebbe essere giunta al capolinea, la ballerina negli ultimi giorni si era espressa sul rapporto, confermando la crisi con il chirurgo plastico con il quale è sposata dal 2020: “È un momento difficile per me, sto attraversando una fase complicata del mio matrimonio, sto affrontando un forte cambiamento” aveva scritto la ballerina.

Nelle scorse ore Samanta Togni è tornata a parlare del momento complesso, lasciandosi andare a una citazione che non lascia trasparire niente di buono riguardo alla sua storia con Mario Russo: “Nella vita si muore più volte e più volte si risorge – ha esordito la conduttrice in un toccante post Instagram -. Muori quando vieni tradito, quando ti voltano le spalle. Quando ti negano il sostegno, una parola di conforto, quando perdi una persona cara, quando perdi te stesso, rinasci quando impari ad accettare che spesso le tue aspettative non sono la realtà, che l’eternità non esiste, che tu vali e se resti il centro del tuo mondo diverrai la mano che ti rialza, la spalla che ti sostiene, la forza che ti fa reagire e le parole di cui hai bisogno”.

Samanta Togni e la storia d’amore con il marito Mario Russo: “Ero andata a Dubai per lui”

La celebre conduttrice e ballerina nei mesi scorsi era intervenuta a La volta buona, trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo e si è raccontata soffermandosi anche sui vari cambiamenti di vita, visto che il marito lavora a Dubai e questo ha portato Samanta Togni a fare la spola tra l’Italia e gli Emirati Arabi, dove ha provato anche a vivere ma senza successo.

Per questo Samanta Togni dopo il mancato ambientamento ha deciso di fare ritorno in Italia e iniziare una relazione a distanza con il marito Mario Russo, che però non sembra essere andata nel migliore dei modi.

