Samantha Cristoforetti, rientro a Terra posticipato/ Missione ritardata per maltempo

E’ stato rinviato per maltempo il rientro di Samantha Cristoforetti. AstroSamantha, comandante della Iss, la Stazione Spaziale Internazionale, sarebbe dovuta tornare a Terra in queste ore tramite missione Crew 4, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno obbligato la Nasa a posticipare il tutto. Samantha Cristoforetti ha nel frattempo effettuato i ringraziamenti al centro di controllo e le agenzie spaziali partner della Iss, per l’opportunità che le è stata data, ma che la stessa si è assolutamente guadagnata, aggiungendo: “Grazie all’Italia, il mio Paese, per l’opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione Spaziale”.

E’ stata al comando della Iss per 15 giorni, il secondo comando più breve dopo quello della collega americana Shannon Walker, che era invece durato appena 11 giorni. Un arrivederci, che come detto sopra, è stato posticipato, e che ha visto anche una cerimonia sulla Iss, attualmente affollata in quanto sono presenti 11 astronauti dopo la missione spaziale Crew 5 partita pochi giorni fa, il 21 settembre scorso

SAMANTHA CRISTOFORETTI, SALUTI, RINGRAZIAMENTI E IRONIA PRIMA DEL RITORNO A TERRA

“Qui a bordo c’è stato un processo di rotazione degli equipaggi alla Fast and Furious”, ha scherzato ancora AstroSamantha “E’ stato un comando breve, ma intenso. Sono stata fortunata ad avere avuto questa possibilità, è un piacere, un onore e un privilegio avere condiviso questa esperienza con voi. Grazie a tutti”.

La partenza verso la Terra di Samantha Cristoforetti era prevista inizialmente alle 1:05 della notte passata, fra mercoledì 12 e giovedì 13, ma è stata posticipata per il maltempo alle ore 16:05, così come comunicato dalla Nasa: “I responsabili della missione continuano a controllare il fronte di aria fredda sulla Florida, che potrebbe portare forti venti e pioggia nelle zone al largo delle coste e sul Golfo del Messico”. Il viaggio di ritorno avverrà in compagnia di Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, sulla Iss, dopo i saluti di AstroSamantha, resteranno in sette.

