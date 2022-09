Samantha Cristoforetti “Mestruazioni nello Spazio? Come su Terra”/ “C’è una pillola…”

Samantha Cristoforetti, astronauta e aviatrice italiana attualmente nello Spazio per la missione Minerva dell’ESA, ha dialogato su TikTok con i suoi follower, dando risposta ad alcune curiosità e domande che le sono giunte attraverso il sociale network in voga tra i più giovani. Fra i numerosi quesiti che le sono stati rivolti, ve n’è anche uno più “intimo”, relativo alla gestione del ciclo mestruale quando non si è sul proprio pianeta. In particolare, una fan le ha chiesto: “Come gestisci le mestruazioni nello Spazio?”. AstroSamantha ha accettato la domanda e ha risposto senza problemi.

Vaccini aggiornati Omicron consigliati anche in gravidanza/ Ema "Evitano Covid grave"

La 45enne, che conta oltre 580mila follower, ha asserito: “Si gestiscono come sulla Terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze. Qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine, ricicla l’urina in acqua potabile e si chiama UPA. Non funziona molto bene con il sangue mestruale, quindi devi prestare un po’ più di attenzione. È necessario utilizzare filtri aggiuntivi per assicurarsi di non compromettere l’UPA”.

Nancy Pelosi “limitare l’aborto è peccaminoso”/ “Donne non libere”, silenzio sui feti

SAMANTHA CRISTOFORETTI: “ALCUNE COLLEGHE SCELGONO DI ASSUMERE UNA PILLOLA ORMONALE PER NON AVERE LE MESTRUAZIONI NELLO SPAZIO”

Nel prosieguo della sua chiacchierata social con i follower, Samantha Cristoforetti ha aggiunto: “Credo che questo sia uno dei motivi per cui molte astronaute scelgono di non avere mestruazioni nello spazio, assumendo una pillola ormonale per via orale oppure utilizzando un dispositivo intrauterino”.

Affrontando tale argomento, che per molti anni è rimasto un vero e proprio tabù e non è mai stato commentato apertamente da chi viaggia nello Spazio, Samantha Cristoforetti ha fatto incetta di like e di visualizzazioni, raccogliendo solo e soltanto commenti positivi: “Grandissima, un esempio per le mie ragazze”; “Finalmente ho la risposta alla domanda della mia vita”; “Adoro questa donna, orgoglio italiano”. Il video al quale facciamo riferimento nel presente articolo è stato pubblicato su TikTok lo scorso 31 agosto.

San Marino, aborto non è più reato/ Ok a legge dopo referendum: “obbligo consultorio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA