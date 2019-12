Samantha De Grenet/ “Dopo l’Isola Giulio Base è sparito, mi ha deluso!”

Samantha De Grenet racconta a “Spy” la sua carriera da showgirl e i progetti futuri con il fratello. Ha intrapreso la strada della televisione a quattordici anni, scoperta da un’agenzia milanese. L’abbiamo vista a fianco di personaggi noti della Tv, Raimondo Vianello, Luciano Rispoli, Amadeus e molti altri; ha posato per un calendario ma non ha mai fatto l’attrice, nonostante nel suo passato ci sia stata una relazione amorosa con Leonardo Pieraccioni. Ha preferito evitare di entrare nel mondo del cinema, “non volevo passare per quella che faceva cinema perchè stava con un regista”, ammette la bellissima De Grenet. Ha partecipato a diversi reality show, La Talpa piuttosto che l’Isola dei Famosi, esperienze passate che lei ha vissuto con molta serenità. Samantha commenta così la sua esperienza nei reality show: “…ti arricchiscono da un punto di vista personale…se lo fai per prendere qualcosa da questa occasione, allora è bello. Se lo fai per giocare o vincere, è diverso” Samantha De Grenet ha appreso dai reality “la certezza che la mente vince sul corpo”.

Samantha de Grenet, mamma e imprenditrice

Samantha De Grenet è sposata con Luca Barbato da cui ha avuto un figlio, Brando, 14 anni e alto 1,82. “Ho un legame meraviglioso, cosa lo dico a fare. Può immaginare che rapporto nasca fra una mamma e un figlio”. Oggi la De Grenet è un’imprenditrice, anche se lei non ama ritenersi tale. Ha creato con il fratello Fabio una linea di barrette per amanti dello sport che uscirà a gennaio, oltre un’altra linea di barrette per tutte le persone che come lei amano nutrirsi di alimenti naturali. Il momento dei reality è forse passato, con alcuni dei partecipanti Samantha ha ancora dei contatti, con qualcun altro invece no. Uno di questi è Giulio Base; la showgirl ne parla in questi termini: “Avevo legato molto con Giulio Base, ma una volta uscito dal gioco, mi ha molto delusa. Quindi io da una parte e lui dall’altra”. Cosa sarà successo la De Grenet non l’ha raccontato, ora però la donna ha spazio solo per suo figlio Brando e per gli affari intrapresi con il fratello, nonostante abbia ammesso che se dovesse tornare indietro accetterebbe tutte le proposte.

