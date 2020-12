Samantha De Grenet Vs Stefania Orlando: “Psicopatica”/ “Giochetti del ca*zo!”

Si infiamma la Casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo la diretta andata in onda ieri, 22 dicembre, su Canale 5. Proprio sul finale è scoppiata una lite tra due donne alfa dello show: Stefania Orlando e Samantha De Grenet. La prima ha nominato la seconda che si è poi vendicando, nominandola a sua volta. Lo scontro è poi continuato questa mattina, quando la Orlando ha chiesto alla de Grenet di non utilizzare le teglie come scola acqua, dovendole usare per cucinare. “Non ci senti se continui a dire sempre ‘sta stro***ta”, ha attaccato Stefania quando i toni hanno iniziato ad alzarsi. Samantha ha replicato con sarcasmo: “Che chic! Attenta alla corona che ti è caduta”. “Non ti preoccupare, amore. Tu invece abbassa un po’ la cresta perché mi pare che sei entrata anche un po’ troppo”, ha aggiunto ancora la Orlando.

Samantha De Grenet dura contro Stefania Orlando: “Una psicopatica”

Samantha De Grenet si è poi lasciata andare ad un lungo sfogo contro Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Ecco le sue parole: “Non mi va di essere presa per il c*lo, perché se lei sta giocando io non sto giocando. Io ho mio figlio che mi guarda a casa. Quindi se tu vuoi fare i giochetti del c**zo te li fai da sola, non mi metti in mezzo a me.” Così è passata alle parole pesanti: “Essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste, non mi sta bene. Su cose che poi non ho fatto. Ma mi puoi fare la palla sulla teglia? Ti serve la teglia?[…] La prima cosa che le ho detto è che io ho questo metodo, fino a quando lo faccio io lo faccio a modo mio”, ha concluso. Le sue parole, però, hanno sollevato un bel po’ di discussioni sul web.



