Stefania Orlando sul fidanzato Marco Zechini: “Prima di lui ho sofferto molto”/ “Non pensavo di innamorarmi”

Stefania Orlando esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato Marco Zechini: “Con lui ho ricominciato a credere nell’amore”

I rumor e il gossip delle scorse settimane hanno trovato conferma nella diretta interessata: Stefania Orlando ha un nuovo fidanzato, Marco Zechini. La showgirl e conduttrice in una lunga intervista concessa a DiPiù ha parlato della dolorosa fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi e di quanto abbia sofferto e di come si sia chiusa in se stessa e poi ha rivelato di come sia riuscita a voltare pagine grazie all’incontro con un nuovo amore che con pazienza e costanza le ha fatto cambiare idea.

Nel dettaglio, Stefania Orlando su com’è nato l’amore con il nuovo fidanzato Marco Zechini ha confessato: “Pensavo di non potermi più innamorare e mi ero imposta di dedicarmi al lavoro, alle amiche e a me stessa ed invece una persona ha fatto crollare con pazienza e dolcezza queste mie convinzioni e così mi sono di nuovo lasciata andare ed ho ricominciato a credere nell’amore.” E subito dopo ha aggiunto: “È stato paziente e dopo sei mesi ho ceduto in modo quasi adolescenziale”.

Stefania Orlando e il fidanzato Marco Zechini pronti al grande passo della convivenza

Durante l’intervista al noto settimanale, Stefania Orlando ha raccontato com’è avvenuto il primo incontro con il suo attuale fidanzato Marco Zechini. Si sono conosciuti alla festa di compleanno di Matilde Brandi, Stefania è rimasta colpita ma lei non voleva iniziare una frequentazione e così a fine serata, l’ha salutato ed è andata via. Poi, la sua amica l’ha chiamata e le ha detto che Marco le aveva chiesto il suo numero per contattarla e dopo un po’ le ha detto che poteva darglielo. I due hanno cominciato a sentirsi al telefono. A poco a poco lei ha iniziato a fidarsi ed adesso stanno insieme da oltre un anno e sognano in grande, il prossimo passo sarà la convivenza e poi chissà, magari anche il matrimonio.











