Samira Lui eliminata dal Grande Fratello 2023: il gesto di Giuseppe spiazza/ La promessa di lei…

L’eliminata della dodicesima puntata del Grande Fratello 2023 è stata Samira Lui che ha abbandonato definitivamente la casa di Cinecittà tra le lacrime dei suoi coinquilini. In particolare, il concorrente che è letteralmente rimasto spiazzato dal verdetto del televoto è stato Giuseppe Garibaldi che è scoppiato a piangere. Il calabrese che, nella casa, ha intrecciato una relazione con Beatrice Luzzi, non ha trattenuto le lacrime. “Non sarà l’ultimo saluto, sicuramente fuori…”, ha detto Giuseppe tra le lacrime. Nel vedere Giuseppe disperato per la sua eliminazione, l’ex professoressa dell’Eredità ha fatto una promessa a Garibaldi.

All’interno della casa, tra Giuseppe e Samira è nata una splendida amicizia e la Lui promette a Giuseppe che, fuori dalla casa, si rivedranno. “Non mi piace vedere queste immagini, leggerezza. Stai sereno. Goditela, ci vediamo fuori”, ha detto Samira prima di lasciare la casa.

La reazione degli altri concorrenti del Grande Fratello 2023

L’eliminazione dalla casa del Grande Fratello 2023 di Samira Lui ha lasciato il segno anche sugli altri concorrenti. In particolare, Rosy Chin è scoppiata a piangere così come Anita Olivieri che si era schierata dalla parte dell’ex professoressa durante lo scontro tra Samira e Beatrice Luzzi. Anche Fiordaliso e Vittorio sono apparsi abbastanza increduli.

In tanti, all’interno della casa, non pensavano che Samira potesse essere eliminata dal reality show. I coinquilini pensavano che l’eliminazione potessero giocarsela Grecia e Beatrice che, però, continuano ad essere delle beniamine del pubblico.

