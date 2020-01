Samira, scomparsa da 99 giorni/ Ricerche dietro la casa di Mohamed: ruspa e georadar

Sono trascorsi 99 giorni dalla scomparsa da Stanghella di Samira El Attar, la mamma di Stanghella della quale si sono ormai perse le tracce. Il caso è stato nuovamente affrontato dalla trasmissione Storie Italiane con i nuovi risvolti e le parole dell’avvocato di Mohamed, nel frattempo arrestato e detenuto nel carcere di Rovigo dopo la tentata fuga in Spagna. L’uomo nei giorni scorsi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto, come emerso nel corso della trasmissione, i Carabinieri continuano nelle loro ricerche anche nei pressi della casa del marito di Samira. Ricerche che, come spiegato dall’inviata, hanno già coperto più di una zona, dal fiume Gorzone alla casa dell’uomo con l’ausilio di altre unità. Dietro l’abitazione è stato impiegato un georadar ed è anche giunta una ruspa che ha scavato in un punto ben preciso. Un’altra unità si è poi spostata sul fiume Frassine che si tuffa proprio nel Gorzone e qui i cani molecolari avrebbero fiutato delle tracce. Anche per questo non si esclude un ritorno a breve per ulteriori controlli.

SAMIRA, SCOMPARSA DA 99 GIORNI: PARLA L’AVVOCATO DI MOHAMED

Nelle ultime ore le ricerche di Samira non si sono affatto fermate. I Vigili del Fuoco hanno controllato con l’ausilio del gommone il fiume, anche in superficie, alla ricerca di eventuali tracce della donna. Le ricerche attualmente si concentrano in punti diversi e l’ipotesi è che oltre al corpo della donna si stia cercando anche la bicicletta di Samira, dal momento che sono punti distanti oltre 10 km l’uno dall’altro. Proprio in questi campi intorno al fiume è stato visto Mohamend molto spesso, essendo una zona che lui conosce bene. Nel caso in cui corpo e bici fossero stati buttati dal ponte la corrente del fiume avrebbe potuto spingerli verso il Gorzone per poi arrivare al mare, a Chioggia. Intanto Mohamed si è avvalso della falcoltà di non rispondere, un consiglio avanzato dall’avvocato Daniele Pizzi in collegamento con Storie Italiane alla quale ha spiegato anche il motivo di ciò. “Perchè venerdì prima dell’interrogatorio di garanzia, gli atti erano oltre 2000 pagine, non vi era il tempo per spiegare tutte le accuse della procura e neppure il modo senza un interprete. Questo per metterlo nella posizione di dare risposte di senso compiuto. La mia intenzione è quella di andare domani in carcere a Rovigo con un interprete e spiegargli bene la situazione.

