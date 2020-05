Sammy Hassan e Lidia Vella sono stati fidanzati?/ Lui: “Vi denuncio se…”

Pubblicità

“Perché tirare fuori adesso questa vecchia storia?”, questo è quello che si chiede Sammy Hassan che, a poco ore o giorni dalla scelta di Giovanna Abate a Uomini e donne, è stato tirato in mezzo al gossip da un altro volto noto al pubblico di Canale5, Lidia Vella, ex gieffina insieme alla sorella. Secondo quanto è venuto a galla sembra proprio che i due avevano iniziato una conoscenza poi finita male almeno secondo quanto ha rivelato Deianira Marzano sul suo profilo social datando il tutto addirittura ad ottobre. A quanto pare i due si sono frequentati per un po’ ma poi lo stesso vocalist ha chiuso la cosa liquidando Lidia Vella parlando di problemi con la sua ex compagna salvo poi presentarsi a Uomini e donne proprio come corteggiatore di Giovanna Abate. A quanto pare i presunti problemi con la sua ex, e madre di suo figlio, rimangono visto che la stessa tronista si è lamentata di questo al ritorno in onda del programma, ma cosa hanno a che fare le due cose?

SAMMY HASSAN E LA CONOSCENZA TURBOLENTA CON LIDIA VELLA

Lidia Vella è intervenuta per confermare il gossip e anche i problemi che sono spuntati strada facendo: “Voi mi conoscete, sapete che io odio le bugie. Non le dico. Anche perché quando sono uscita con questa persona era single…Una conoscenza che però è durata da Natale a Santo Stefano, fino a quando io ho avuto la certezza che lui avesse ancora una situazione bella incasinata e pesante con la sua ex”. La cosa potrebbe essere vecchia, come lo stesso Sammy Hassan la etichetta in un lungo sfogo social, ma potrebbe mettere zizzania con Giovanna Abate ad un passo dalla scelta che dovrebbe essere registrata nei prossimi giorni. Come se non bastasse, il vocalist ha già annunciato denunce perché la questione starebbe destabilizzando il figlio: “Trovo di una bassezza di livello tirar fuori fatti che fanno riferimento a una vita fa oggi con l’unico scopo di ottenere visibilità e di gonfiarsi la bocca con il mio nome a una settimana per me molto importante…Attenzione a gonfiarvi la bocca insinuando cose che non stanno in piedi. Tutto questo sta compromettendo la serenità di mio figlio…se continuate sarò costretto a procedere per vie legali”.



