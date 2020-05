“Giovanna Abate, la scelta sarà Sammy Hassan”/ Uomini e Donne: Alessandro Graziani…

Pubblicità

Il momento della scelta di Giovanna Abate si avvicina. La tronista, nella prossima registrazione di Uomini e Donne, dovrebbe annunciare il nome della scelta che avverrà tra l’Alchimista Davide Basolo e Sammy Hassan dopo l’eliminazione di Alessandro Graziani. A parlare della scelta della tronista è proprio il pallavolista che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine si è detto convinto che la scelta di Giovanna sarà proprio Sammy Hassan, il corteggiatore con cui Giovanna continua a litigare furiosamente senza, tuttavia, riuscire a rinunciare a lui. “A oggi, però, credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì”, ha raccontato Alessandro Graziani. Il pallavolista, inoltre, parlando della rivalità con Sammy, ha aggiunto: “Non conosco la sua verità, ma è una persona che mi lascia tanti dubbi. Credo che fino in fondo non sia riuscito ancora a capirlo neanche lei. Il suo atteggiamento la maggior parte delle volte mi ha fatto pensare che fosse più interessato a fare show che a Giovanna. La reazione alla lettera che ha ricevuto non l’ho ancora capita. Non ho nulla contro Sammy, sia chiaro, ma ha un modo di fare che non va d’accordo con il mio: si pone in modo provocatorio. Ma soprattutto è teatrale”.

ALESSANDRO GRAZIANI SULLA SCELTA DI GIOVANNA ABATE: “NON SCEGLIERA’ DAVIDE BASOLO”

Giovanna Abate non sceglierà Davide Basolo. Alessandro Graziani è convinto che, nonostante le emozioni provate durante la fase di corteggiamento, l’Alchimista non sia riuscito a conquistare definitivamente il cuore della tronista. “Si è giocato le sue carte nel migliore dei modi. Ha aspettato i nostri passi falsi per presentarsi luccicante come non mai. Il loro è stato un percorso difficile da decifrare. Nessuno mi toglie dalla testa che se avesse voluto si sarebbe potuto presentare molti mesi fa. Quando si è tolto la maschera, non ho visto Giovanna emozionarsi come all’inizio e, da ciò che sento, continuo a credere che potrebbe avere la meglio Sammy”, ha raccontato il pallavolista a Uomini e Donne Magazine. Giovanna, dunque, sceglierà davvero Sammy? I fans del dating show sono dello stesso parere di Alessandro.



