Sammy Hassan/ Giovanna pazza di lui: “Dipendente dai suoi occhi” (Uomini e Donne)

Tra Sammy Hassan e Giovanna Abate è nata sin da subito a Uomini e Donne una forte alchimia. Elemento che, nonostante le molteplici liti di questi mesi, li hanno tenuti in qualche modo legati, portandoli fino alla fine di questo percorso. D’altronde, prima di fare la sua scelta, Giovanna Abate ha ammesso alle pagine del magazine di Uomini e Donne che dopo aver visto Sammy per la prima volta: “Sono diventata immediatamente dipendente dai suoi occhi: quando vedo uno sguardo espressivo mi ci perdo dentro.” Così ha continuato: “Sammy è riuscito ad arrivarmi nonostante tutte le difficoltà. A differenza di Davide (Basolo, l’Alchimista, ndr), con lui c’era già stato un contatto fisico e l’idea di dover continuare a costruire un percorso facendo un passo indietro mi spaventava.”

Sammy Hassan è la scelta di Giovanna Abate? “È stato bravo a…”

Sammy Hassan è riuscito in un modo tutto suo a “conquistare” Giovanna Abate. Lei ha infatti sottolineato che “Lui è stato bravo, seppur nel peggiore dei modi, perché lo ha fatto facendomi impazzire, mi ha tenuto legata a lui al di là delle limitazioni.” Nonostante le liti, le segnalazioni sul corteggiatore – che abbiamo conosciuto per la prima volta come tentatore a Temptation Island Vip – Giovanna alla fine ha ceduto al suo interesse per lui. “Sto riflettendo tanto su come potrebbe essere la mia vita fuori di qui con loro due e ogni volta che penso sia all’uno che all’altro non riesco a trovare una direzione chiara.” ha ammesso prima della scelta, ma quella direzione alla fine l’ha trovata e l’ha portata proprio a Sammy.



