Samuel Heron/ “Le difficoltà passate mi hanno reso l’uomo di oggi” (Vieni da me)

Domani arriverà sulle varie piattaforme il suo nuovo brano “Nella pancia della Balena”, cantato insieme ai The Kolors, oggi Samuel Heron è stato ospite a Vieni da me per raccontarsi a tutto tondo. «Non riesco ad abituarmi a questa emozione, sento molto la tensione. Una tensione positiva devo dire», ha rivelato il giovane cantante-ballerino, che ha parlato del suo amore per la danza scoperto in tenera età: «Se n’è accorta mia madre, che mi ha trovato su un mobile mentre ballavo su un brano di Justin Timberlake: si è accorta che avevo questa necessità di esprimermi». Poi sempre sulla sua infanzia: «Da piccolo ero molto bravo, ero molto calmo. Sono stati vari eventi della crescita che mi hanno catapultato in qualcosa di più irrequieto».

SAMUEL HERON A VIENI DA ME

Samuel Heron ha poi messo in risalto a tal proposito: «Una situazione familiare ha comportato la separazione dei miei genitori, ho vissuto in una situazione socio-economica diversa rispetto ad una agiata: ciò mi ha formato e mi ha reso l’artista che sono, vivere determinate cose è stata una ricchezza». Un ragazzo innamorato della danza: «Sono sempre stato diverso e mi sono sempre sentito come tale. Ho fatto fatica a stringere rapporti in gioventù, fino a quando non ho iniziato a ballare, anche con persone più grandi. È stata la mia salvezza». E ancora: «Quando ballavo mi sentivo al sicuro, seppur messo in mostra mi sentivo al sicuro. Ballando ho liberato totalmente le energie con naturalezza, per assurdo mostrandomi agli altri mi sentivo più sicuro e più protetto».



