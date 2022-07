Samuel Peron, diventa papà!/ Tania Bambaci incinta, nessun matrimonio in vista

Samuel Peron: in autunno diventerà papà!

Samuel Peron, storico ballerino di Ballando con le stelle, presto diventerà papà. La sua compagna Tania Bambaci aspetta un bambino che arriverà a fine autunno, anche se la coppia preferisce mantenere il massimo riserbo sulla data di nascita e il sesso del nascituro. Samuel Peron, impegnato tutta l’estate con il suo camp estivo di danza e con i programmi “Camper” e “Weekly” sulla Rai, è pronto a diventare papà, seguendo l’esempio dei suoi genitori: “Ho avuto due genitori che mi hanno sempre sostenuto, che mi hanno trasmesso sani principi, il valore del rispetto e dell’amore verso chi abbiamo intorno e che mi hanno permesso di avere una formazione… Questo sarà quello che proverò a fare anche io”, ha detto a Novella. Il ballerino spera che il nuovo arrivato prenda dalla mamma la bellezza, la dolcezza e il fascino, da lui l’entusiasmo, la curiosità e la voglia di fare.

Samuel Peron e Tania Bambaci: i progetti per il futuro.

Samuel Peron non ridurrà i suoi impegni con l’arrivo del figlio: “Ho costante bisogno di stimoli e diventare papà sarà un altro motivo per fare ancora di più. Spero che mio figlio mi possa seguire nelle dinamiche, che ne sia curioso ed attratto. Mi auguro che la creatura che nascerà sia propensa a vivere la vita intensamente e non a subirla”, ha spiegato sulle pagine di Novella. Samuel Peron e Tania Bambaci stanno insieme dal 2013 e hanno superato una crisi nel 2020: “L’abbiamo affrontato parlandone, poi cosmo ripresi per mano e siamo tornati a camminare insieme”. Il ballerino spera che questo nascituro sia solo il primo dei figli che avrà con la compagna, ma per il momento non programmano il matrimonio.

