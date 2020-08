“SAMUEL PERON E ROSALINDA CELENTANO POSITIVI AL CORONAVIRUS”/ Voce “choc” su Ballando

Samuel Peron e Rosalinda Celentano sarebbero risultati positivi al coronavirus. Lo scrive il portale Cinque Quotidiano, sottolineando come i due fossero stati da poco annunciati come una delle coppie del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Si tratta al momento soltanto di indiscrezioni, non confermate dai diretti interessati né dal programma, né tanto meno dalla Rai. Il sito che ha dato la notizia, però, ha fornito ulteriori elementi rispetto agli accadimenti che avrebbero sconvolto il percorso d’avvicinamento dello show alla prima puntata. Sul portale si legge infatti che “lo studio della Rai, che si trova in una struttura del Coni al Foro Italico, resterà chiuso per 2 giorni per la necessaria sanificazione”. Una battuta d’arresto che rischia di avere pesanti ricadute anche su Ballando con le Stelle.

“SAMUEL PERON E ROSALINDA CELENTANO POSITIVI AL CORONAVIRUS”

Sembra esserci proprio un conto aperto tra il coronavirus e Ballando con le stelle: già nello scorso mese di marzo lo scoppio della pandemia aveva lasciato come soluzione obbligata quella di rinviare il programma a tempi migliori. Proprio adesso che il conto alla rovescia dei fan verso la nuova edizione dello show era iniziato, ecco arrivare la doccia gelata: la positività al coronavirus – per il momento soltanto presunta – di Samuel Peron e Rosalinda Celentano. Resta da capire adesso cosa accadrà allo show. Il debutto è previsto per il prossimo 12 settembre, quindi non c’è molto tempo per ragionare su soluzioni alternative: difficile al momento ipotizzare che il programma subisca un ulteriore rinvio. Forse più plausibile che la coppia composta da Samuel Peron e Rosalinda Celentano venga “congelata”. Seguirà una presa di posizione ufficiale da parte di Ballando e dei diretti interessati?



© RIPRODUZIONE RISERVATA