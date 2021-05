Samuele Barbetta/ Da Amici 2021 a Verissimo: “Le mie coreografie raccontano di me..”

Samuele Barbetta è sicuramente uno dei ballerini protagonisti di questa edizione di Amici 2021. I suoi compagni stanno per avvicinarsi alla finalissima ma, intanto, lui, da eliminato, sarà nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua carriera e della sua passione per la danza. Chi ha seguito il talent show di Maria de Filippi sa bene che il ballerino ha conquistato il pubblico grazie alle sue doti espressive, alla sensibilità, e alla sua creatività nella danza: “Le mie coreografie sono una storia. Mi piace tanto creare più che eseguire, e interpretare la danza, piuttosto che pensarla come una successione di passi legati alla musica”. Ad Amici ha conquistato tutti con la sua coreografia sulle note del brano That’s Life di Frank Sinatra spingendo Veronica Peparini a sceglierlo per la sua squadra e a farne punto di riferimento, insieme a Giulia Stabile, la collega con la quale ha condiviso spesso il palco.

Ma poi qualcosa è andato storto. Samuele Barbetta, classe 1997 ad Este, in provincia di Padova, si è sentito ad un certo punto svuotato e senza più la creatività giusta per dare il meglio nonostante il sostegno della sua famiglia. Proprio il padre gli ha scritto: “Io, mamma e la tua dolce sorella ti stiamo seguendo in questo percorso ad Amici, e siamo veramente fieri di te. Con la tua solita umiltà ed educazione ne hai fatta di strada per arrivare lì. Ogni volta che balli o che ti vedo in tv mi fai emozionare e piangere. Anche se non fossi lì, saresti sempre il nostro principe. Ti vogliamo un mondo di bene, ci manchi tantissimo”. Il sostegno Samuele lo ha trovato sicuramente anche fuori dagli studi di Amici 2021 appena è uscito ed è entrato in possesso del suo telefono ma adesso tutti si chiedono: quale sarà il suo futuro? La risposta potrebbe arrivare proprio oggi pomeriggio o, forse, nei prossimi giorni seguendo i social.

