Samuele Barbetta eliminato ad Amici 2021?/ Dopo le lacrime, il ballottaggio e..

Samuele Barbetta eliminato ad Amici 2021?

Samuele Barbetta eliminato ad Amici 2021? E’ arrivato il momento di chiederselo perché la sua crisi della settimana e le sue lacrime si sono trasformate in una crisi artistica che potrebbe metterlo alla porta proprio questa sera nel nuovo serale. Le anticipazioni rivelano che il bel ballerino pupillo di Veronica Peparini già la scorsa settimana è stato messo alle strette dai giudici pronti a fargli capire che riescono a focalizzare la loro attenzione su Giulia Stabile quando ballano in coppia anche se il ballerino da valutare è lui. Questa è stata la goccia di un vaso già pieno e che Samuele Barbetta ha portato anche nel daytime del programma piangendo disperato soprattutto dopo aver parlato con la sua fidanzata. A quel punto parlando con l’amica Giulia ha rivelato di essere ormai privo di ispirazione artistica. Cosa succederà quindi questa sera e come finirà per lui adesso?

Aka7even, Amici 2021/ Accusato di 'plagio' da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli...

Samuele Barbetta vince ma finisce al ballottaggio, uscirà?

Le anticipazioni di Amici 2021 di questa sera rivelano proprio che Samuele Barbetta non andrà malissimo nella puntata di questa sera perché proprio nella prima manche lo vedremo allo scontro con Alessandro. I due si batteranno in una prova di improvvisazione che è sicuramente uno dei suoi cavalli di battaglia. A quanto pare questo non basterà visto che finirà comunque al ballottaggio finale addirittura contro Serena e lo stesso ballerino, come finirà a quel punto? Gli spoiler che circolano in rete ormai da giovedì scorso non lasciano pensare a niente di buono e sicuramente quella che sarà più in crisi per questo rischio sarà proprio Giulia Stabile che da sempre si è appoggiata a lui per andare avanti.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Serale/ Diretta puntata 1 maggio ed eliminato: Rudy Zerbi provoca ArisaAlessandro Cavallo, prima di Amici il ballo con Loredana Lecciso/ A Domenica Live...

© RIPRODUZIONE RISERVATA