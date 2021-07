Samuele, tentatore Temptation Island 2021/ “Dirty dancing” con Natascia

Natascia Zagato flirta con Samuele e fa ingelosire Alessio

Samuele è uno dei tentatori di Temptation Island 2021. Il ragazzo, 28 anni di Roma, è un agente di commercio specializzato nella formazione dei venditori. Appassionato di viaggi, ha girato l’Europa e l’America. Nel villaggio del reality show di Canalr 5 Samuele ha legato con Natascia Zagato, 31 anni, fidanzata con Alessio Tanoni, che ha 7 anni meno di lei. Settimana scorsa le immagini di Natascia che balla con il single Samuele sulle note di “Dirty Dancing” sono state un duro colpo per Alessio: “Non la riconosco proprio”, ha detto a Filippo Bisciglia. Natascia invece ha ammesso di avere perso “l’amore per me stessa” e il suo bisogno di sentirsi speciale.

Samuele e Natascia: lo sfogo della fidanzata a Temptation Island

Natascia Zagato si è confidata più volte con il single Samuele, spiegando al ragazzo cosa non va nella sua relazione con Alessio Tanoni. “Una volta quando era arrabbiato è riuscito a dire che tutti gli uomini che avrò dopo di lui mi metteranno le corna perché non so soddisfare un uomo”, ha detto la fidanzata tra le lacrime. “L’ha detto perché era arrabbiato ma mi ha ferito tanto”, ha concluso. Con Samuele, Natascia ha trovato la serenità che non vive più con Alessio? Questa sera, lunedì 19 luglio, scopriremo se saranno loro due ad andare al falò di confronto nella quarta puntata di Temptation Island 2021.

