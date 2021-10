Samy Youssef eliminato dal Grande Fratello Vip?/ Davide lo inguaia e il televoto…

Prima della diretta Samy Youssef è seduto in giardino in compagnia di alcuni inquilini del Grande Fratello Vip tra cui Miriana. Il modello si è accorto che la donna è silenziosa e il motivo è dovuto a un momento di sfogo per motivi non gravi. A tal proposito la ex di Non e la Rai chiede al ragazzo se piange qualche volta, e lui: “Non ho mai fatto vedere le mie debolezze“. Nella puntata di lunedì è affrontata la questione Soleil, dopo l’acceso dibattito di venerdì dove sono stati coinvolti Samy e Ainett, l’influencer è riuscita a spaccare la casa.

Davide interviene dichiarando che si sono formati tre gruppi, di cui uno neutro, Samy non d’accordo risponde: “Qua tutti parlano con tutti, non è vero”, trovando il consenso degli altri inquilini. La serata va avanti all’insegna del nervosismo e Samy si ritrova di nuovo al centro di un dibattito, questa volta viene coinvolto Alex. Per Samy, Belli recita una parte che conosce bene: “É venuto qua sapendo cosa fare per apparire” e poi rincara la dose: “É falso“. L’attore si difende accusando il modello di essere lui poco credibile.

Samy Youssef, la nomination inaspettata

Nella puntata di venerdì sono stati mandati in nomination Davide, Samy Youssef, Nicola e Amedeo. Alla chiusura del televoto Davide risulta il concorrente che ha ricevuto più voti, pensando di uscire dalla Casa, scopre poi di non essere eliminato, in quanto tra quelli in nomination è il preferito del pubblico. A quel punto deve nominare chi mandare al televoto e senza alcuna esitazione fa il nome di Samy che non si meraviglia per niente, perché se lo aspettava.

Questa nomination per Samy Youssef è un fulmine a ciel sereno perché Signorini gli comunica che fa parte della rosa dei preferiti della Casa e sarebbe stato immune dal televoto. Nei giorni scorsi Samy ha affrontato Davide in un confronto pacifico: “Contro di te non ho niente, mi stai simpatico e, anche se mi hai nominato, non cambio idea”. Davide ha apprezzato il gesto chiarificatore dell’amico dicendogli che non si è mai sentito offeso. Dopo il raffronto pare che tra i due ragazzi sia tornato il sereno.

Eliminato dal Grande Fratello vip? Una situazione complicata…

Per Samy Youssef la situazione si complica, lo ritroviamo di nuovo in nomination con Nicola e Amedeo. Dei tre forse il meno favorito è proprio lui. Nella prossima puntata ci si aspetta di vedere Samy raccontare la sua vita, di quando ha raggiunto l’Italia su di un gommone. Già nei giorni scorsi si è confidato con Alex, ma le ferite di quell’attraversata evidentemente sono ancora aperte perché spesso torna a parlare del suo passato. Probabilmente dovrà affrontare un confronto con Alex, appena entrati nella Casa tra loro era nata una sincera amicizia, Alex lo aveva anche aiutato a combattere la sua paura per l’acqua, poi il loro rapporto si è inclinato, Samy considera Alex un attore che all’interno della Casa recita la parte di chi conosce le dinamiche di gioco.

Alex si è sempre difeso dalle accuse, il pubblico in questo caso è dalla parte di Samy. In compenso pare che con Davide sia tornato il sereno, i due ragazzi si sono chiariti e probabilmente Signorini vorrà affrontare questo discorso, con la speranza che l’amicizia sia stata recuperata e che non sia solo una tregua dopo il temporale.



