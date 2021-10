Samy Youssef/ Finita l’amicizia con Belli, nasce l’amore con Jessica Selassié al GF VIP

Samy Youssef è un ragazzo che si porta dietro molte sofferenze: da bambino è stato allontanato dalla sua famiglia di origine e affidato a una famiglia italiana che lo ha cresciuto, ha paura dell’acqua dopo l’attraversata in mare sul gommone. Una volta diventato famoso facendo il modello, ha deciso di abbandonare i genitori “adottivi” per trasferirsi a Milano, questo atteggiamento ha provocato uno strappo con la sua seconda famiglia. Alex Belli in questo percorso dentro la Casa del Grande Fratello Vip lo stava aiutando molto, era diventato il suo confidente, ma dopo una discussione l’amicizia è stata compromessa. In settimana Samy e Alex hanno litigato animatamente. Montano si era appena mostrato ai coinquilini quando Belli ha zittito tutti in malo modo. Il suo atteggiamento non è piaciuto a Samy e hanno cominciato a litigare con parole abbastanza pesanti.

Samy Youssef: il corteggiamento di Jessica Selassié è andato a buon fine?

Samy Youssef potrebbe essere un papabile vincitore del Grande Fratello Vip, ha molti follower che lo sostengono, sopratutto dopo l’accesa lite con Soleil Sorge. Inoltre in questi giorni il modello si è avvicinata particolarmente a Jessica Selassié. Inizialmente la principessa si è sentita in imbarazzo quando il modello le ha fatto capire di voler condividere il letto insieme. Ma poco dopo, Jessica ha preso una decisione e ha deciso di dormire al fianco dello Youssef, trascorrendo la notte a scambiarsi tenere effusioni e abbracci romantici. Sicuramente nella puntata di oggi Alfonso Signorini vorrà parlare delle discussioni con Alex Belli e Soleil Sorge, i cui atteggiamenti hanno fatto molto discutere dentro la casa. Ma si parlerà anche del flirt appena nato con Jessica.

