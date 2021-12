Samy Youssef Vs Alex Belli: “Uomo senza palle”/ Jo Squillo appoggia: “Sei un falso!”

Piovono accuse per Alex Belli anche una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’attore, ormai squalificato, è in studio con Alfonso Signorini e si ritrova a far fronte alle opinioni degli altri ex concorrenti, presenti in studio. Il primo a voler parlare è Samy Youssef, che parte con durezza: “Con tutto il rispetto, io penso che sei un uomo senza palle. Se tu sai che hai una moglie di fuori, che ha i suoi sentimenti, hai anche giocato con i sentimenti di una persona nella Casa, che come vedi sta malissimo. Ma hai portato poco rispetto anche a tua moglie, perché sei tu suo marito, non Soleil, che è una ragazza single e può fare quel le pare!” Lui però cambia discorso e gli risponde su altro: “Tu devi abbassare il tuo ego, perché andrai sempre a litigare con tutti!”

È allora Jo Squillo ad attaccarlo: “Parli proprio tu di ego che ne hai così tanto!” Poi segue Clarissa Selassiè che gli fa sapere che sul web non è tanto amato e che, anzi, ne dicono di tutti i colori su di lui. Non è da meno Adriana Volpe, che trova quella di Alex in queste settimane una vera e propria sceneggiata e non ben riuscita a suo parere.

