San Corrado Vescovo/ Il 26 novembre 2023 si celebra il Vescovo di Costanza

Il 26 novembre si celebra la festa di San Corrado Vescovo o San Corrado di Costanza. Fu vescovo di Costanza ed è un Santo venerato e celebrato dalla Chiesa Cattolica. Pare che del Beato si ricordino diverse opere di guarigione miracolose e fu il Vescovo di Costanza che gli successe a segnalarle a papa Callisto II, perché questi lo canonizzasse come Santo. La cerimonia di canonizzazione avvenne il 26 novembre 1123 a Costanza alla presenza dei più importanti duchi, conti e autorità ecclesiastiche dell’epoca. Proprio per questo la sua festa cade il 26 novembre di ogni anno.

San Corrado Vescovo, la sua vita

San Corrado fu un Vescovo molto amato sia dai fedeli che dall’Imperatore dell’epoca, Ottone I il Grande. Molte volte San Corrado Vescovo fece viaggi verso Roma e Pellegrinaggi verso Gerusalemme, soprattutto alla ricerca di reliquie sacre, ma la sua importanza per la Chiesa si declinò soprattutto nella costruzione in madre patria di più di un monumento e di luoghi sacri. Come nella tradizione fece erigere a Costanza, la sua città, una Basilica dedicata a San Paolo, sulla scia di San Paolo fuori le mura a Roma, creò po la Chiesa di San Giovanni, sempre sulla scia della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma e fece restaurare la Chiesa di San Lorenzo, poco fuori città. LA sua opera più grande però, fu quella che fece erigere al ritorno da uno dei suoi tanti viaggi a Gerusalemme, la Cappella di Mauritiusrotunde, dedicata appunto a San Maurizio e dove le sue reliquie furono per un po’ custodite, prima di essere spostate nel più moderno duomo cittadino di Costanza.

Il 26 novembre vengono anche celebrati molti altri Santi e Beati di cui si ricorda la memoria e le gesta miracolose: San Nicone, San Bellino vescovo di Padova, Sant’Alipio, l’abate fondatore dei benedettini silvestrini San Silvestro Guzzolini, i Santi Tommaso Ðinh Viết Dụ e Domenico Nguyễn Văn Xuyên martiri entrambi, beato Ponzio di Faucigny, beati Ugo Taylor, sacerdote, e Marmaduke Bowes, martiri, beato Umile da Bisignano, francescano e san Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote francescano.











