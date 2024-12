È arrivato il momento – proprio oggi, venerdì 13 dicembre 2024 – di inviare le più belle immagini Santa Lucia che siamo riusciti a raccogliere nell’arco degli ultimi giorni per celebrare e festeggiare quest’ultima (sempre sentitissima) ricorrenza pre-natalizia oltre che – ovviamente – l’onomastico di migliaia e migliaia di donne, ragazze e bambine che condividono che la famosa santa il suo splendido nome: se foste arrivati tardi a causa della sempre classica frenesia delle feste, sappiate che nelle prossime righe troverete una ricca selezione di bellissime immagini Santa Lucia che potrete facilmente e rapidamente salvare nei vostri cellulari per trasformarle in auguri originalissimi e colorati!

Prima di passare alle immagini Santa Lucia e ai nostri consigli per trovarne altre ancor più originali – però – è importante ricordare che oggi la Santa è considerata la protettrice della vista (richiamata in numerose iconografie che la ritraggono con un vassoio con due occhi poggiati sopra che si sarebbe personalmente strappata per resistere al peccato) ed è associata tradizionalmente alla distribuzione – proprio nella notte del 13 dicembre – di cibi e doni ai cristiani nascosti dalle persecuzioni da parte di Diocleziano.

L’ultimo passo prima di lasciarvi alle nostre immagini Santa Lucia prontissime per i vostri sentiti auguri per l’onomastico o anche solo per ricordare una delle sante più celebrate ed apprezzate dalla tradizione cristiana, vi lasciamo anche – come anticipavamo poche righe fa – alcuni utili consigli per trovarne di altre nel caso le nostre proposte non dovessero piacervi: il primo (e forse più importante) consiglio è quello di rivolgervi ai social tra l’ex Twitter ora chiamato X – che è quello scelto da noi -, Facebook e Instagram.

Similmente, tantissime altre immagini Santa Lucia potreste trovarle facilmente cercando il nome della Santa su Google immagini per trovare migliaia e migliaia di proposte tra i disegni dedicati ai più piccoli, i tanti famosissimi quadri della lunga tradizione artistica nostrana ed estera ed anche le foto delle famose celebrazioni che si tengono in Svezia dedicate alla figura della martire che illuminò la notte del 13 dicembre portando i suoi doni ai cristiani.

