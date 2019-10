San Daniele Comboni/ Si celebra il 10 ottobre il Beato amatissimo in Africa

San Daniele Comboni nasce a Limona sul Garda il 15 marzo del 1831, da una famiglia profondamente cristiana. Fu istruito privatamente dai sacerdoti in età infantile, per poi frequentare dall’età di undici anni i corsi di ginnasio dell’istituto vescovile. Entrerà successivamente nell’istituto di don Nicola Mazza, che all’epoca accoglieva i giovani delle famiglie povere che avevano un gran desiderio di istruirsi. Daniele dimostrò fin da subito una profonda vocazione e in particolar modo una sensibilità verso l’evangelizzazione dei paesi d’oltremare, trasmessa dal suo insegnante. All’epoca si formarono le prime missioni, dopo un lungo periodo di occupazione francese che aveva portato alla soppressione di Propaganda Fide, il dicastero del vaticano preposto alle missioni. Partono quindi le prime missioni formate dalle suore di San Giuseppe, seguite poi negli anni da altre missioni, più o meno fallimentari. Ma è proprio da questi fallimenti che Daniele prende ispirazione, consacrando la sua vita all’Apostolato dell’Africa Centrale nel 1849. L’istituto, di recente formazione, aveva il compito di istruire i ragazzi africani e rimandarli poi in patria insieme ai missionari. Nel 1854 Comboni diventa sacerdote e tre anni dopo parte per la sua prima missione in Africa. Questa si rivelò un’insuccesso, in cui perirono diversi suoi compagni, e in cui lo stesso Daniele riuscì a tornare in Italia malato e frustrato. Senza darsi per vinto però, e traendo insegnamento dagli errori del passato, Daniele comincia ad elaborare un piano per l’evangelizzazione dell’Africa, seguito da una campagna di sensibilizzazione a Roma e in Europa. Inizialmente enfatizzata e accolta con interesse e favore, ma mai sostenuta nei fatti dalla Chiesa, la missione avrà avvio solamente qualche anno più tardi. Al contempo forma diversi istituti maschili e femminili, conosciuti come istituti comboniani per l’educazione dei giovani.

Ma è solo nel 1868 che il suo piano prende finalmente avvio. Ripartito per l’Africa insieme alle suore e i preti della missione, si dedica completamente all’evangelizzazione e all’educazione della gente di colore, portando avanti anche una strenua lotta contro la tratta degli schiavi. Egli capirà anche l’importanza della stampa, a cui si rivolgerà per scrivere diversi testi di animazione missionaria e per dare avvio alla sua rivista Nigrizia, ancora oggi attiva. Tra il 1877-78 la missione del Comboni vive una tragica carestia e siccità, e qualche anno dopo, nel 1881 Daniele morirà dopo una violenta crisi che lo vide costretto a letto per una settimana, divorato dalle frebbri e da forti mal di testa. Nel 1927 iniziò il processo di beatificazione che si concluderà solamente nel 1996 da Papa Giovanni II, a causa di vicissitudini che ne rallentarono la conclusione. Verrà canonizzato nel 2003 sempre da Giovanni Paolo II.

San Daniele Comboni, feste e sagre a lui dedicate

Il 15 ottobre si celebra San Daniele Comboni, un Santo amato e venerato in moltissime città italiane e dell’Africa. La celebrazione è particolarmente sentita nella sua città natale, Limone sul Garda, nei pressi del Lago di Garda in Lombardia.

I Beati celebrati oggi

In questo stesso giorno di ricordano anche altri santi e beati, tra cui San Cassio e San Giovanni di Briglington. Il primo giustiziato dai romani per la sua fede cristiana, il secondo invece ricordato come uno dei massimi divulgatori della parola di Dia in Inghilterra. Si ricorda anche il beato Demetrio d’Albania.



