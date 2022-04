San Francesco da Paola/ Oggi 2 aprile si celebra il protettore dalle epidemie

San Francesco da Paola, Santo che la Chiesa celebra nella giornata del 2 aprile. Protettore e invocato contro epidemie, incendi, calamità, il Beato è patrono di Calabria, Sicilia, così come lo fu allora del Regno delle Due Sicilie; è protettore anche di bagnini, eremiti, pescatori e di un po’ tutta la gente che vive a stretto contatto con il mare. Ovviamente Paola è la città di nascita del Santo e nel Comune calabrese si eseguono le cerimonie più sentite, anche se un po’ in tutta Italia la celebrazione del Santo prevede anche in altri comuni momenti d’incontro sacro e popolare, come in Bagnolo in Piano (RE), tre Messe Solenni e processioni inframmezzate da giochi e momenti gastronomici, così come ad Amato, in Provincia di Catanzaro, più o meno con le stesse modalità.

San Francesco da Paola, la vita del Beato

San Francesco da Paola nacque nell’omonima cittadina calabrese, appunto Paola, il 27 marzo 1416, in pieno medioevo, morendo a Castello di Plessis-lez-Tours, il 2 aprile 1507, giorno della sua ricorrenza celebrativa. L’agiografia di San Francesco da Paola, da non confondere con l’omonimo San Francesco d’Assisi, protettore d’Italia, lo vede come fondatore dell’Ordine monastico dei Minimi dopo anni d’eremitaggio. L’Ordo Minimorum, nome in latino dell’Ordine fondato dal Santo, è un ordinamento pontificio e i ‘Paolotti’ sono frati mendicanti la cui regola prevede la povertà assoluta.

Il nome Francesco fu comunque dato dalla sua famiglia, ferventi cattolici, in onore del santo d’Assisi e fu quasi una segnatura che si concretizzò nel cammino spirituale del ragazzo che già in tenera età denotava il suo credo fervente e l’obbedienza durante gli studi delle discipline liturgiche. La sua propensione alle scritture, ai dogmi, allo studio della Parola di Dio e dei testi Sacri, nel tempo lo volle accolto a San Marco Argentano in un convento francescano dove seguì con grande istinto e devozione la regola dell’umiltà, della preghiera, della carità cristiana. A diciotto anni scelse la via dell’eremitaggio e grande era la sua forza interiore al punto che da subito diversi frati lo seguirono. Assieme ai suoi fratelli di cammino, costruì una piccola cappella e un dormitorio a tre stanze: da quel momento possiamo parlare del primo embrione dell’ordine dei Minimi che proprio in Francesco trovò la forza di nascere e crescere immediatamente in seguaci e consensi.

Monsignor Pirro Caracciolo concesse al frate il permesso di poter costruire e istituire un oratorio, un monastero e una chiesa e nel 1467 Papa Paolo II inviò in Calabria un emissario per capire le attività del frate e di questo nuovo ordine che cresceva anche come popolarità fuori dalla sua area di genesi. Il rapporto fu estremamente positivo e l’indulgenza del Papa in qualche modo suggellava il consenso della Chiesa romana nei confronti di Francesco e dei confratelli. Nel tempo Francesco si trovò, suo malgrado, al centro di eventi sociali e politici più grandi di lui: la sua popolarità crebbe a tal punto che nel 1482 Re Luigi XI di Francia lo volle al suo capezzale in quanto estremamente malato. Francesco non voleva abbandonare il suo popolo, i bisognosi che su di lui contavano, ma la stessa Chiesa propose, anche per rinsaldare i rapporti tra il regno di Napoli e il Regno transalpino, di recarsi dal re francese; così fece e fu accolto da Re Luigi XI. Morì proprio in Francia a 91, non prima di avere chiamato al suo capezzale i confratelli implorandoli di mantenere fervida la Fede in Cristo e nelle regole di povertà che lui aveva sempre predicato e l’Ordine da lui fondato non mutò di una virgola i precetti di San Francesco da Paola.

Gli altri Beati di oggi

Nella stessa giornata celebriamo, tra gli altri: Beata Elisabetta Vendramini, vergine; Beato Diego Luis de San Vitores, Gesuita, martire nelle Marianne; Santissimo Ecce Homo, Pilato mostra Gesù flagellato alla folla.

