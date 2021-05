San Gennaro, sangue non si è sciolto/ Non si è ripetuto il “miracolo di maggio”

Il sangue di San Gennaro non si è sciolto oggi, 1 maggio 2021. Il prodigio della liquefazione del sangue del patrono di Napoli non si è ripetuto. Al termine della celebrazione eucaristica, in fatti, è stato annunciato dall’altare che il sangue del santo era ancora solido. È la seconda volta che accade, la prima per quanto riguarda quest’anno. Il precedente risale al dicembre 2020, quando le reliquie del sangue di San Gennaro rimasero solide. Il vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, dopo il passaggio di consegne col cardinale Crescenzio Sepe, ha fatto un secondo tentativo dopo le preghiere dei fedeli, ma anche in questo caso il sangue non si è sciolto. Quindi, il vescovo ha invitato tutti i napoletani alla preghiera. Poi si è portato sul sagrato del Duomo per la benedizione del popolo napoletano. Il sangue del santo potrebbe, però, sciogliersi comunque nel corso delle prossime ore. Ci sarà infatti la possibilità di venerare il sangue nei prossimi otto giorno, il cosiddetto ottavario. Pertanto, il prodigio potrebbe avvenire in una di queste occasioni.

SACRA SINDONE OSTENSIONE OGGI, 3 APRILE/ Video "Preghiera comune di speranza"

SAN GENNARO E L’OMELIA DI DON BATTAGLIA

Anche quest’anno, come nel caso del 2020, il miracolo di maggio si è svolto all’interno del Duomo senza la processione dei busti di San Gennaro e dei compatroni fino alla basilica di Santa Chiara, nel centro storico della città. La cerimonia, infatti, si è svolta senza fedeli, nel rispetto delle norme anti Covid. L’atmosfera è stata surreale, visto che si tratta di una cerimonia che solitamente prevede una immensa partecipazione di popolo. Nella sua omelia don Mimmo Battaglia ha spiegato che la città di Napoli ha bisogno del Vangelo per tornare a sperare. «Denunciamo ciò che inquina il tessuto sociale, che allontana il popolo dal sogno di Dio di pace giustizia e comunione. Il nostro martire ha mostrato che un credente non arretra di un millimetro dinanzi al bene che per esso è disposto a dare vita. Come comunità saremo capaci di fare altrettanto denunciando il malaffare, cultura camorristica, la corruzione imperante?». Ma l’arcivescovo ha citato delle storie della città di Napoli, ha rivolto un pensiero ai disoccupati e agli operai Whirlpool. «A loro il mio pensiero e vicinanza nel 1 maggio».

LEGGI ANCHE:

SAN CARLO BORROMEO, 4 NOVEMBRE/ Video, da Guercino a Manzoni: sua rappresentazioneAborto bimbi down lecito fino alla nascita/ Ora una donna si ribella ala legge Uk

© RIPRODUZIONE RISERVATA