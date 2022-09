San Giovanni Crisostomo/ Oggi, 13 settembre si celebra il protettore degli studenti

San Giovanni Crisostomo viene onorato da tutte le Chiese cristiane il 13 settembre e in particolare ad Asola e in Russia come protettore degli studenti. Generalmente si comincia la giornata dedicata al santo con l’esposizione delle reliquie e la celebrazione della Santa messa. Tradizionalmente nel palazzo del municipio si svolge una cerimonia nella quale vengono consegnati a studenti di diverso grado degli assegni di studio.

La giornata si conclude con una messa solenne e i fedeli si riuniscono per trascorrere la sera all’insegna della compagnia e dell’intrattenimento. Anche in Russia il santo viene onorato con diverse celebrazioni dislocate in tutto il territorio e con festeggiamenti che coinvolgono la popolazione.

San Giovanni Crisostomo, la vita del Beato

San Giovanni Crisostomo nacque in Antiochia, rimase orfano di padre e crebbe solo con la figura materna dedicandosi con impegno agli studi di retorica. Dopo aver trascorso vari anni nel deserto fu nominato sacerdote dal vescovo Fabiano e cominciò ad impegnarsi in diverse opere benefiche criticando quella parte di uomini di Chiesa che ostentavano diverse ricchezze. Per questi motivi fu mandato in esilio più volte fino a quando sopraggiunse la morte a causa dei maltrattamenti subiti dalle guardie durante la prigionia. I suoi resti furono fatti arrivare a Costantinopoli dal figlio dell’imperatore Arcadio, Teodosio il Giovane. La festa in suo onore è prevista il 13 settembre secondo il calendario romano mentre la Chiesa bizantina lo festeggia il 30 di Gennaio.

La sua azione di ribellione verso lo sfarzo, i divertimenti e i comportamenti dei potenti lo portarono alla condanna dell’esilio nel giro di poco tempo. Gli fu dato il nome Crisostomo che significa bocca d’oro oltre al titolo di Dottore della Chiesa. Nell’iconografia tradizionale il santo viene rappresentato con in mano il tipico bastone pastorale e da diverse api che lo circondano. Viene considerato ad oggi un punto di riferimento per gli studenti date le doti oratorie spiccate e allo studio da sempre incentrato verso le Sacre Scritture.

I Santi del giorno

Oltre a San Giovanni Crisostomo il 13 settembre di ogni anno viene ricordato San Maurilio di Angers, San Marcellino di Cartagine, Beata Maria di Gesù, Sant’Amato di Sens vescovo, Sant’Amato di Remiremont, Santa Giustina vergine, San Bernardo pellegrino, San Giuliano martire e San Venerio eremita.

