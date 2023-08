San Giovanni Maria Vianney/ Oggi, 4 agosto 2023, si celebra il Patrono dei Parroci

Il 4 agosto di ogni anno la Chiesa celebra San Giovanni Maria Vianney, nato a Dardilly, un piccolo comune della Francia, l’8 maggio 1786 e morto a Ars-sur-Formans, un paese della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi a cui il santo era molto legato, il 4 agosto 1859.

San Giovanni Maria Vianney fu un sacerdote francese diventato famoso per il titolo di Curato d’Ars (o Santo Curato d’Ars), dato dalla profonda fede e dallo zelo con cui svolse fino all’ultimo momento la sua attività di parroco nella sua chiesa. La sua particolarità era che non si sentisse degno del suo compito, essendo di umili origini e non avendo avuto gli studi primari, e questo lo spinse a dedicarsi anima e corpo alla sua attività di parroco Oggi è il Santo protettore di tutti i parroci, riuscendo così a trasformare completamente il suo destino.

Santa Maria degli Angeli/ Oggi, 2 agosto 2023, si celebra la protagonista del Grande Perdono di Assisi

La vita di San Giovanni Maria Vienney: un esempio di dedizione, senza arrendersi mai

Giovanni apparteneva a una famiglia di poveri contadini e riuscì a diventare un presbitero con estrema difficoltà, perché non aveva completato gli studi primari, ma si impegnò molto successivamente, anche se era inveitabile che facesse molta fatica, in particolare nel latino.

Sant'Ignazio di Loyola/ Oggi, 31 luglio 2023, si celebra il "padre" dei Gesuiti

Però non si arrese mai e riuscì a essere ordinato presbitero e in seguito vicario a Écully, dall’abate Charles Balley, che credeva profondamente in lui, per la fede pura che dimostrava, e negli anni gli era stato sempre accanto aiutandolo nel suo percorso di studi e sostenendolo in tutto. Alla morte del suo mentore venne mandato nel piccolo villaggio di Ars, dove trascorse tutta la sua vita predicando il Vangelo e celebrando la Messa.

Morì all’età di 73 anni nel 1859, nella cittadina a cui aveva dedicato la sua vita, e che ormai era diventata meta di pellegrinaggio, poiché in tutta la Francia si era sparsa la voce della sua profonda fede e delle grandi capacità come confessore e direttore spirituale. Giovanni Maria Vianney venne beatificato nel 1905 da papa Pio X e, vent’anni più tardi, proclamato santo da papa Pio XI che lo dichiarò anche patrono dei parroci. San Giovanni Maria Vianney divenne quindi un esempio per tutti i presbiteri, tanto da essere ricordato in un momento molto speciale nel 2009 da Papa Benedetto XVI in ricorrenza del 150° anniversario dalla sua morte.

San Pietro Crisologo/ Oggi, 30 luglio 2023, si celebra il vescovo "dalle parole d'oro"

La cittadina di Ars-sur-Formans e le celebrazioni per San Giovanni Maria Vianney

La vita di San Giovanni Maria Vianney è strettamente collegata alla città di Ars in cui ha trascorso praticamente tutta la sua esistenza e che ancora oggi custodisce la salma del santo.

Il paese di Ars-sur-Formans è un piccolissimo comune della parte orientale della Francia che conta poco più di 1300 abitanti nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, non molto distante da Lione.

Questa piccola cittadina, nonostante le dimensioni ridotte, è ricca di fervore culturale e vanta diversi luoghi di interesse da non perdere.

Il monumento più importante è la Basilica d’Ars, edificata alla fine del XIX secolo per espandere l’antica chiesa già esistente e in cui sono custodite le reliquie del Santo.

Ad oggi è diventata un’importante meta di pellegrinaggio che ogni anno ospita circa 450 mila fedeli, la cui accoglienza è curata nei minimi dettagli e con amore dai membri dalla congregazione dei Benedettini del Sacro Cuore di Montmartre. Un altro punto di interesse è lo splendido museo della storia del Santo curato D’Ars, nelle cui sale ne viene rievocata l’affascinante vita attraverso 17 scene e 35 personaggi di rilievo della sua storia, raccontando i momenti più salienti della sua esistenza. Intorno alla Basilica si sviluppa tutto il paese, che si è espanso nel tempo dopo la morte del Santo: un posto pieno di fascino con i suoi caratteristici vicoli stretti in pietra e le stupende abitazioni con i tetti rossi.

Inoltre, in cima a un monte, è presente il castello di Ars, edificato per la prima volta nel XIV secolo e in seguito ristrutturato durante la Rivoluzione, conserva ancora oggi il suo fascino antico.

Ogni 4 agosto le celebrazioni in memoria della morte del Santo si concludono con uno splendido concerto che attira ogni anno centinaia di spettatori.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a San Giovanni Maria Vianney, il 4 agosto si celebrano anche Sant’Eleuterio, Sant’Onofrio, San Rainero di Cagli, Beata Cecilia Cesarini vergine, Santa Ia martire in Persia, Beato Federico Janssoone sacerdote e beato Guglielmo Horne monaco certosino martire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA