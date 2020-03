San Vittore/ Video, il 10 marzo si celebra il Patrono di Tione di Trento

San Vittore si celebra oggi, 10 marzo, come ogni anno. Su questo Santo non si hanno delle informazioni agiografiche precise. Questi viene considerato dalla Chiesa cattolica uno dei tanti martiri di Cristo. Su questo personaggio, quasi nulla ci è stato tramandato, tranne il suo nome. E’ stato Possidio, il famoso biografo di Sant’Agostino, ad occuparsi di scrivere un intero sermone da dedicare a questo Santo. Di Vittore, quindi, non si conosce né la data di nascita, né il luogo esatto in cui è venuto al mondo. Tutto quello che si sa è che il martire in questione nasce in un luogo imprecisato dell’Africa. In questo posto comprende fin da bambino di voler diventare uno dei seguaci del Cristianesimo, e di desiderare tanto dedicare la propria esistenza predicando la fede nel Signore.

Il credo di Vittore lo porta però ad essere un perseguitato. A causa di ciò, ad un certo punto, il Santo viene fatto prigioniero. Come a tutti gli altri martiri, anche a Vittore viene chiesto di fare una scelta importante. Costui, allora, deve decidere se rifiutare la sua fede o se continuare a professarla, scegliendo alla fine la seconda opzione. Tutto questo lo porta ad essere ucciso. Dal quel poco che è giunto fino ai nostri giorni da alcuni documenti ufficiali, si sa che le spoglie mortali di quest’uomo straordinario sono state deposte in una nobile sepoltura. A causa del suo sacrificio, Vittore è stato considerato un martire dal Cattolicesimo, ed in seguito è stato nominato anche Santo. Tanto è stata poi la devozione da parte della Chiesa nei confronti di quest’uomo, che a lui, fin dai tempi più antichi, sono state dedicate molteplici edifici religiosi.

San Vittore, le celebrazioni per il patrono di Tione di Trento

La festa in onore di San Vittore si celebra comunque ogni anno il giorno 10 marzo. Questo Santo viene considerato allora uno dei Patroni di Tione di Trento. In questo posto, il 10 Marzo di ogni anno, viene celebrata nella Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista una messa in onore di San Vittore. Nel corso di questa celebrazione religiosa, viene ricordata la vita misericordiosa di questo martire, che non esitò ad affrontare la morte, per non rifiutare la sua fede in Cristo. Il 10 marzo, a Tione di Trento, viene organizzata anche una sagra in onore di San Vittore. Nel corso di questo evento gastronomico, la gente del posto è solita assaggiare alcune specialità culinarie, come gli gnocchi di spinaci e la minestra d’orzo. Tione di Trento è quindi uno dei posti più belli del Trentino Alto Adige. In questo comune vi sono le bellissime Valli Giudicarie, che sono molto vicine al Parco Naturale Adamello Brenta. Tione è nata come un insediamento dei Romani. Nel corso del periodo medievale, ha fatto parte poi delle Sette Pievi delle Giudicarie. Sul finire del 1800, Tione ha rischiato di essere distrutto interamente da un terribile incendio, ma il paese è stato per fortuna completamente ricostruito. In questo borgo incontaminato, si può visitare dunque la Chiesa di Santa Maria Assunta e di San Giovanni Battista. Questo edificio religioso è noto per il suo rosone a spicchi e per il suo bellissimo ed l’imponente campanile con l’orologio.

Gli altri Beati di oggi

Il 10 marzo è anche la festa di San Macario di Gerusalemme, San Drottoveo di Parigi, San Simplicio, Sant’Imelino di Vissenaeken e Sant’Attala. I Beati, che si ricordano in questo giorno, sono poi Giovanni dalle Celle, Marie-Jean-Joseph Lataste e Matteo Nieves.

Video, la vita di San Vittore





© RIPRODUZIONE RISERVATA