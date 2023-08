“Sandra Bullock deve restituire l’Oscar”/ Scoppia la polemica sull’attrice per The Blind Side: cos’è accaduto

Sandra Bullock nella polemica: per alcuni l’attrice dovrebbe restituire l’Oscar, ecco perché

Dall’America è scoppiata una polemica che vede coinvolta l’attrice Sandra Bullock. Dopo le critiche di Michael Oher, ex giocatore di football e personaggio da cui ha preso ispirazione il film “The Blind Side” per il quale la Bullock vinse l’Oscar, c’è chi spinge per la restituzione del premio da parte della Bullock. Michael Oher sostiene infatti che quel film non racconta tutta la verità sulla sua famiglia adottiva.

The Blind Side, Canale 5/ Il biopic con Sandra Bullock al centro di polemiche, oggi, sabato 19 agosto 2023

“The Blind Side” parla della storia di Michael Oher, ex giocatore di football americano statunitense che ha giocato nella National Football League (NFL).

Secondo Oher, il film ha raccontato varie bugie sostenendo che in realtà la famiglia Tuohy non lo ha mai adottato, ma di averlo obbligato a indicarla come tutore legale nel 2004, per poter sfruttare economicamente il suo talento sportivo. I Tuohy inoltre avrebbero trovato grande vantaggio dalla realizzazione del film “The Blind Side”. Esattamente la coppia e i suoi due figli biologici avrebbero intascato 225 mila dollari a testa oltre al 2,5% dei profitti ricavati dal film. Oher invece non ha ricevuto alcun compenso.

Sandra Bullock, morto il compagno Bryan Randall/ Da 3 anni combatteva contro la sclerosi laterale amiotrofica

“The Blind Side“, problemi per Sandra Bullock: l’accusa di Brandon Walker

Nei documenti depositati in tribunale, come riporta Fanpage, si legge che “Michael Oher ha scoperto la bugia nel febbraio 2023, quando ha appreso che la ‘custodianship’ che aveva firmato e che credeva lo avrebbe reso un componente della famiglia Tuohy, in realtà non gli offriva alcuna relazione familiare”.

Anche se in realtà Bullock in questa vicenda ha ben poco a che fare, il cronista sportivo Brandon Walker ha dichiarato attraverso i social che “La Bullock adesso dovrebbe restituire l’Oscar: sa benissimo che non se lo merita”.

Ricatto d'amore/ Commedia leggera oggi mercoledì 5 aprile su Rai 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA