Sandra Milo su Fellini “Mi chiese di fare la faccia da porca”/ “Vissuta malissimo”

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Sandra Milo ha raccontato un episodio molto particolare accaduto anni fa che vede protagonista Federico Fellini. Il regista de La Dolce Vita le avrebbe fatto una richiesta sul set piuttosto imbarazzante: “Mi chiese di fare la faccia da porca. – ha raccontato la Milo – Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo”. L’attrice ha tenuto a specificare che “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari – ha spiegato, ammetendo che, comunque, rimase al tempo sconvolta di fronte alle sue parole -. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“. La Milo ha tuttavia rivelato che quell’episodio le servì poi per abbandonare i suoi pudori ed essere più vera sul set: “La mia fragilità oggi sono le persone che amo, la paura che possano star male”, ha quindi concluso.

Sandra Milo e la storia clandestina con Federico Fellini

Proprio Federico Fellini che le fece disse quelle parole sul set è stato poi per 17 anni il suo amante. Sandra Milo ha infatti ammesso il legame con il regista che, in quegli anni, era sposato con l’attrice Giulietta Masina, che gli è rimasta accanto fino alla fine dei suoi giorni. “Quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’ io non ho accettato. – ha rivelato l’attrice in un’intervista a Domenica In – Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. (…) Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così…“, ha poi concluso.

