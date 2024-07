Sandra Milo, confessione choc della figlia Debora Ergas: “Le dissi che stava per morire”/ “Era molto sola”

Debora Ergas, confessione choc sulla morte della mamma Sandra Milo: “Le dissi che stava per morire”

A cinque mesi dalla morte di Sandra Milo, la figlia Debora Ergas questa mattina, mercoledì 10 luglio 2024, è stata ospite del programma UnoMattina Estate. Durante l’intervista ha parlato molto della sua mamma, sul loro rapporto e su come nella sua lunga vita non siano mancati momenti difficili e duri. Ed alla fine ha anche voluto leggere una toccante lettera per la diva del cinema italiano che per lei è stata e continua ad essere principalmente sua mamma. Leggendo la lettera, Debora Ergas ha fatto una confessione choc: pur di non mentire alla madre le ha confessato che stava per morire.

Nel dettaglio sulla morte di Sandra Milo, la figlia Debora Ergas dopo aver premesso che tra le due non ci sono mai stati segreti ha confessato: “A mentire o meglio a nascondere, nelle tue ultime settimane di vita, sono stata io. Ricordo le parole del medico sulla diagnosi del tuo male “Poche speranze”. Ma poi mi sono fatta coraggio e ti ho parlato perché dovevi sapere, era un tuo diritto”. L’attrice si è spenta a 90 anni a causa di un tumore ai polmoni che non le ha lasciato scampo dopo un calvario durato tre mesi.

Nella sua lunga e toccante lettera dediata a Sandra Milo, Debora Ergas ha rivelato che non è stata una madre ingombrante: “Lei divideva il suo lavoro dalla famiglia: lei in casa non era Sandra Millo, lei a casa era la mamma, solo mamma. Chiaramente, poi, ci rendeva partecipi del suo lavoro e, soprattutto, delle sue battaglie civili.” Poi ha aggiunto di somigliarle molto: “Io sono la figlia più esuberante di mamma e per questo penso di assomigliarle molto. L’eredità di mia madre qual è stata? Io penso proprio la testa, sono orgogliosa di essere cresciuta con i suoi valori e i suoi principi. La libertà perché poche donne erano libere come lei e spero di avere ereditato almeno il 50% di tutto questo”.

Ed alla fine ha concluso dicendo che nonostante la popolarità e il successo Sandra Milo era una donna molto sola che intimoriva gli uomini: “Mamma era una donna amatissima da tutti ma era anche molto sola. È questo il paradosso. Io penso che un uomo accanto a lei si sentisse inferiore perché mamma era forte, indipendente e un uomo ha paura di questo, è così ancora oggi. Mio padre aveva successo, era un produttore molto famoso ma davanti a lei diventava come “piccolo.””











