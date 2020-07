Sandra Milo, trucco per tette fresche a La Vita in Diretta/ “Nel reggiseno mettete..”

Arriva da Sandra Milo IL consiglio per l’estate. Ebbene sì, il maiuscolo non è un errore quando si parla della diva e nemmeno del trash che è capace di regalarci ogni volta e lo stesso ha fatto nei giorni scorsi a La Vita in Diretta Estate. Proprio lei, insieme alla figlia Debora Ergas, è stata scelta come inviata della versione estiva del programma di Rai1, ed è sempre lei che ha regalato al pubblico e ai conduttori in studio un po’ di imbarazzo rivelando il “trucco per tette fresche” in estate. Di sicuro Sandra Milo non ha usato proprio questi termini per spiegarlo ma il succo della questione è proprio questo visto che il suo consiglio riguarda qualcosa che possa aiutarci a stare fresche in estate usando uno dei simboli del nostro territorio, il limone.

SANDRA MILO, IMBARAZZO IN STUDIO A LA VITA IN DIRETTA ESTATE PER LE TETTE E I LIMONI

A La vita in diretta estate, Sandra Milo, inviata speciale insieme alla figlia Debora Ergas, si è collegata per l’occasione da Sorrento proprio per illustrare il territorio e i suoi prodotti tipici imbattendosi proprio nei famosi limoni. Ed è proprio in quel momento che l’attrice, ora inviata, ha preso in mano gli agrumi per lanciarsi in questo strano consiglio che ha fatto calare il silenzio e l’imbarazzo in studio: “Se voi prendete qualche piccola buccia del limone e ve la mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario”. Le risate non sono mancate ma una volta in studio, Marcello Masi ha però commentato: “Ma non si può fare”. Non sappiamo bene se si riferisse ai limoni o al consiglio della Milo ma siamo sicuri che la confusione nella sua mente in quel momento fosse al top…



