Sanremo 2021/ Vincitori premio della Critica Mia Martini e Sala Stampa Lucio Dalla

Chi sono i vincitori dei premi di Sanremo 2021?

Il Premio Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2021 è stato vinto da Colapesce Dimartino con la canzone “Musica Leggerissima”. Il duo si è quindi aggiudicato il premio assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, ottenendo 21 preferenze a fronte di 98 votanti. Al secondo posto Ermal Meta con 12 voti, terzo invece per Annalisa con 8. Il Premio Mia Martini va invece a Willie Peyote con “Mai dire mai (La Locura)“, che ritirerà il premio in Sala Stampa. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Madame con la canzone “Voce“. Il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione, invece, è finito nelle mani di Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti“. Per quanto riguarda il Leone d’Oro: terzo posto Ermal Meta, secondo posto Fedez-Francesca Michielin, quindi i vincitori sono Maneskin. (agg. di Silvana Palazzo)

I primi di Sanremo 2021

L’elenco dei premi di Sanremo 2021 prosegue con una lunga sfilza di riconoscimenti speciali. Pensiamo al Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla stampa specializzata in sala alla canzone e all’interprete che rissuote un giudizio positivo di qualità da parte degli addetti ai lavori. Se il premio per la migliore cover è stato già eletto, parliamo di Ermal Meta, non possiamo non citare il Premio della Sala Stampa Radio-TV intitolato a Lucio Dalla. L’anno scorso abbiamo visto trionfare Diodato con Fai rumore. Un altro riconoscimento molto importante è il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e c’è curiosità di conoscere l’erede di Rancore (Eden). Passiamo poi al Premio Giancarlo Bigazzi, assegnato al miglior arrangiamento. Infine segnaliamo altri due premi che fanno gola: il Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione e il Premio TIMmusic. Appuntamento a tra poco per conoscere la lista dei vincitori dei premi di Sanremo 2021…



© RIPRODUZIONE RISERVATA