Sanremo 2023, Luigi Strangis in gara?/ Spunta il duetto con Alex Wyse

Luigi Strangis, dopo Amici 21: cosa cambia con il successo

Avanza il successo di Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21 di Maria De Filippi, che reduce dal primo posto raggiunto con il primo album in carriera – Strangis- nella Top album di FIMI, è il protagonista delle pagine di Vanity Fair, nel numero del magazine 28/29, che sarà disponibile in edicola il 19 luglio 2022. In occasione della nuova intervista il cantautore 21enne di Lamezia Terme non nasconde di essere un po’ provato dalla stanchezza degli impegni musicali, dopo aver dato annuncio del suo tour e avviato i live in giro per l’Italia, mentre i beninformati lo vedono nella wish-list di Amadeus tra i “Big” di Sanremo 2023. Ai provini di Amici 21 di Maria De Filippi si è presentato al penultimo giorno utile in quanto non si sentiva “pronto” all’idea di prendere parte ad un talent show della portata dello show di Canale 5.

Luigi Strangis ha iniziato a fare musica sin dall’età di 6 anni, e a dedicarsi ad essa anche da prima: «Mio padre mi faceva ascoltare i riff di Eric Clapton e di John Mayer, i giri di basso del rock e del blues. Io andavo fuori di testa, e partivo subito a mimare il gesto delle mani che scivolano sulle corde. Da qualche parte a casa conservo ancora un paio di chitarre giocattolo, così piccole che sembrano degli ukulèle». Poi, nel percorso artistico arrivano per Luigi Strangis le lezioni di musica per imparare a leggere gli accordi con la chitarra. Quindi, è il tempo per le ore di studio matto e disperatissimo trascorso al piano e alla batteria come autodidatta. Mentre gli amici si dedicano alle partite di calcio, Luigi Strangis impiega anima e corpo per la scoperta tra le mura della sua cameretta degli AC/DC e i Guns N’ Roses, David Bowie e Prince, i Beatles e gli Stones, Stevie Ray Vaughan e Pino Daniele. «A 14 anni ho scelto di frequentare il liceo musicale Tommaso Campanella -fa quindi sapere di sé-, ho cominciato a scrivere le mie canzoni e sono anche entrato in un gruppo punk». Poi, è il tempo della registrazione di un disco da solista, in lingua inglese. Luigi Strangis quindi lo registra, lo produce, si arrangia da solo. Ma è dopo la realizzazione della musica in inglese che capisce che vorrà scrivere in italiano.

Della sua esperienza di studio nel canto intrapresa ad Amici 21 Luigi Strangis si dichiara entusiasta, anche perché il talent ha rappresentato per lui una valvola di sfogo: «Ho tirato fuori cose che non ho mai detto prima. Paradossalmente non poter sentire la mia famiglia mi ha aiutato: quella che all’inizio è stata la cosa più difficile da gestire ad Amici, l’isolamento, la lontananza, alla fine mi ha spinto a raccontare e a raccontarmi». Proprio al talent, il cantante di Tienimi stanotte ha avuto modo di parlare del diabete, che combatte dal 2016: “ho dovuto imparare a gestire le emozioni, provarle influisce sul livello di zuccheri nel sangue”.

Nel frattempo, si fa sempre più insistente la voce che lo vedrebbe prossimo ad un duetto con l’ex rivale ad Amici 21, Alex Wyse, a Sanremo 2023, nonché tra i papabili protagonisti del Festival. E il diretto interessato non conferma né smentisce: «Si va a Sanremo quando c’è la canzone giusta». Intanto, il cantautore pop-rock ha in agenda il suo primo tour, che parte il 17 agosto a Porto Recanati (MC) e prosegue il 19 a Lecce, poi il 27 sarà la volta a Zafferana Etnea (CT) e il 3 settembre a Ortona (CH).













