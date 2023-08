Sanremo 2024, anche un calciatore nel cast dei superospiti/ “Ma non sparare cachet troppo alti…”

Sanremo 2024: Zlatan Ibrahimovic é nel cast, per la quota superospiti?

Si fa sempre più vicino il via al Festival di Sanremo 2024, condotto e diretto da Amadeus, evento previsto tra il 6 e il 10 febbraio 2024 e che potrebbe vedere Zlatan Ibrahimovic segnare un ritorno in TV.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival della canzone italiana, per cui Amadeus avrebbe intenzione di stringere una collaborazione sul palco del Teatro Ariston con il celebre calciatore svedese, Zlatan Ibrahimovic. Laddove l’attaccante rispondesse affermativamente all’invito del direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024, si registrerebbe un ritorno TV e al Festival, per il diretto interessato Zlatan Ibrahimovic. L’indiscrezione da prendersi con le dovute pinze, fino a conferma o smentita, é ripresa dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, su Mow Mag magazine.

Secondo la fonte della stessa, nel dettaglio, potrebbero essere già avviate le trattative in corso tra le parti, che vedrebbero Amadeus interessato all’ingaggio dell’ex attaccante del Milan per la quota superospiti prevista al Festival. “Mi dicono che Amadeus ha voglia di riaverti a Sanremo -si apprende tra le righe della clamorosa perla di gossip della fonte, con tanto di messaggio indirizzato all’ex calciatore del Milan-, non sparare cachet troppo altri: vogliamo vederti!”. Ma non é tutto.

Tra le altre perle di gossip sul Festival di Sanremo 2024…

Oltre che sui superospiti, nel web, circolano anche degli altri aggiornamenti inaspettati inerenti all’organizzazione dell’evento musicale più atteso dai fruitori di musica in Italia. Tra i co-conduttori al timone del Festival potrebbe vedersi confermato il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni, per il volere di Amadeus. E tra i papabili candidati alla gara della Canzone, nella sezione Big, potrebbe poi imporsi il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA, alla seconda partecipazione sanremese. Ad avvalorare l’ipotesi a prima firma di Il sussidiario.net sono le immagini di un duetto eseguito gratis ed improvvisato a Ibiza, con uno tra gli artisti già indicati nel totonomi dei Big di Sanremo 2024 nonché ex Amici con Luca D’Alessio in arte LDA. Parliamo di un video della vacanza a Ibiza che l’ex Amici 21 di Napoli, LDA, si é concesso in questi giorni di piena estate 2023 con l’ex Amici 20, Aka7even, tra i primi papabili artisti in lizza per un posto nella gara Big di Sanremo 2024.

Il post condiviso dalla fidanzata di LDA, Miriam Galluccio via social, vede gli ex Amici fondersi in un duetto sulle note di “Tremi”, un brano contenuto nel nuovo album di LDA, “Quello che fa bene”. Che l’esibizione improvvisata nel cuore della vacanza estiva Spagna sia l’esercitazione live in vista della partecipazione di LDA a Sanremo, anche in un possibile duetto sanremese del figlio d’arte con Aka7even, non si direbbe un’ipotesi azzardata…











