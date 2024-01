Sanremo 2024, fuori il primo spot di Amadeus con i co-conduttori / Le reazioni 

Sanremo 2024, trapela il nuovo spot pubblicitario con Amadeus

Nella grande attesa generale per il via al rinnovato Festival della Canzone italiana, le cui scommesse online sul vincitore infiammano anzitempo la gara dei Big, spunta il nuovo spot di Sanremo 2024. La competizione sanremese, in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Rai, vede tra gli altri artisti Big in corsa Sangiovanni al centro di un gossip sul presunto tradimento inferto in intimità all’ex fidanzata storica Giulia Stabile e Angelina Mango non vedere di buon occhio i sondaggi online che la preannunciano fuori dal podio di Sanremo 2024.

E, intanto, il video dello spot pubblicitario della gara per il titolo di canzone italiana fa salire la suspence nell’attesa per il via al Festival condotto e diretto da Amadeus. Un content che anticipa all’occhio pubblico i volti dei co-conduttori, chiamati ad avvicendarsi sul palco del Teatro Ariston e a fiancheggiare Amadeus al timone della grande macchina della gara dei concorrenti Big della Canzone made in Italy. Il video esordisce con lo spoiler festivaliero sulle note di Nel blu, dipinto di blu, brano cult nella storia della musica made in Italy di Domenico Modugno, per poi introdurre i co-conduttori di Sanremo 2024.

Tra i co-conduttori di Sanremo 2024, spunta Marco Mengoni…

Il primo a figurare anzitempo è il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni e di seguito tutti gli altri. Dalla comica Teresa Mannino all’insegnante di canto in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, per poi passare alla popolare cantante Giorgia. Infine l’ultima parte dello spot è dedicata al ritorno di Amadeus e alla apparizione a grande richiesta del braccio destro del conduttore di Sanremo 2024, Fiorello.

Le reazioni al content dello spot pubblicitario, finito virale nella condivisione generale degli internauti nel web, sono all’insegna dell’entusiasmo e tra le più disparate. In particolare emergono quelle entusiaste dei fan di Marco Mengoni e Lorella Cuccarini. “Ma la figaggine di Mengoni”, esclama un utente. E poi si legge ancora, tra le reaction social allo spot: “Io impazzisco per l’ironia di Giorgia!”.

Lo spot di #Sanremo2024 con Amadeus e i suoi co-conduttori pic.twitter.com/czbkmEgbVW — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) January 22, 2024













