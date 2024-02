Sanremo 2024: Geolier, Annalisa, Angelina Mango e Mahmood spopolano nel mondo/ Il debutto in Billboard 200!

Sanremo 2024: Geolier, Annalisa, Angelina Mango e Mahmood debuttano nella celebre Billboard Global 200!

Geolier, Annalisa, Angelina Mango e Mahmood conquistano il debutto nella celebre classifica made in America e di risonanza mondiale, Billboard 200, dopo il successo di Sanremo 2024.

La 74a edizione del Festival della canzone italiana, diretta e condotta da Amadeus, verrà indubbiamente ricordata per l’influenza su scala mondiale della sua musica, rappresentata in particolare da quattro tra le 30 proposte Big competitor. Coi dati alla mano, raccolti a primafirma Il sussidiario.net, oltre il debutto da record su Netflix con Nuova scena e il miglior esordio per il più giovane Big di Sanremo 2024 su Spotify Global nel mondo di “I’ p’ me, tu p’ te”, Geolier sorprende. Il rapper persiste come un fenomeno mondiale, tra i 4 Big di influenza globale, con Annalisa, Angelina Mango e Mahmood.

Geolier insiste e persiste come fenomeno su scala global: anche la vincitrice di Sanremo 2024 debutta in Billboard Global 200

Con “Tuta Gold”, fuori dalla Top5 dei finalisti alla finale di Sanremo 2024, debutta alla #52 nella Billboard Global 200. Alla #90 habemus la medaglia d’argento sanremese, Geolier con il brano italo-napoletano I P’ Me, Tu P’ Te, al centro della polemica online che taccia il 23enne di non rappresentare la musica italiana per la proposta musicale bilingue italo-napoletana. Alla #95 la terza classificata a Sanremo 2024, Annalisa con Sinceramente. E alla #100, si classifica la vincitrice del Festival della canzone, favorita alla finale dai voti di stampa e radio, Angelina Mango con La noia.

La celebre Billboard Global 200, che vede posizionarsi anche i 4 Big di Sanremo, è la classifica settimanale dei 200 nuovi brani, pubblicata dalla nota rivista Billboard. La summenzionata classifica stila le migliori canzoni a livello globale utilizzando come parametro le vendite digitali e lo streaming online di oltre 200 Paesi in tutto il mondo, oltre l’Italia e i paesi nel vecchio continente anche gli Stati Uniti d’America.













