SANREMO GIOVANI 2019, EUGENIO IN VIA DI GIOIA VS AVICOLA/ Sfida alla pari, ma vince…

Gli Eugenio in Via Di Gioia vincono la sfida contro Avicola a Sanremo Giovani 2019. Il loro è un trionfo non così scontato, dal momento che Avicola si presenta con una canzone valida dal significato interessante. Il brano è autobiografico: nella scheda introduttiva, Avicola racconta in breve la sua storia da rider (una storia lavorativa e molto umana). Anche gli Eugenio hanno alle spalle una bella carriera, non come rider ma come musicisti. Dopo l’introduzione affidata alle clip, tocca finalmente alle esibizioni. Dei primi colpisce la straordinaria presenza scenica: è inusuale come il loro frontman si muova e si atteggi sul palco, quasi come se fosse un cantante già navigato. E in effetti è così: Eugenio Cesaro – questo il suo nome completo – è uno che ha già avuto un discreto successo sulla scena indie italiana. Forse è questo che favorisce il suo gruppo nel duello contro Avicola, vinto in corner grazie al televoto.

