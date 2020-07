Santa Brigida di Svezia/ Video, il 23 luglio si celebra la patrona di Vadstena

Come ogni 23 luglio si celebra Santa Brigida di Svezia che nacque a Finsta nel 1303 anche se non è noto il giorno esatto della sua nascita. La sua famiglia di nascita era molto ricca e agiata. Crebbe tra gli agi con un’ottima educazione e quando giunse il momento ella fu data in sposa a Ulf Gudmarsson. Il suo fu un matrimonio molto felice ed ebbe 8 figli, tra cui Caterina, successivamente canonizzata dalla Chiesa Cattolica. Brigida trascorse la sua vita studiante in modo approfondito le Sacre Scritture. Con lei si dedicava agli studi sacri anche il suo sposo Ulf. Dopo questa conversione convinse il marito anche a rinunciare alla carica come consigliere del re. Ella fondò anche un ospedale dove spesso si recava per dedicarsi alla cura degli ammalati e dei più bisognosi. Insieme al marito decisero di diventare terziari dell’ordine Francescano. Inoltre, Brigida era molto stimata per la sua cultura e le sue spiccate doti pedagogiche così venne chiamata a Corte. Nonostante fosse molto ben voluta a Corte decide poi di abbandonare il ruolo di insegnante di Corte per recarsi a fare pellegrinaggio a Santiago di Campostela. Il marito della santa morì nel 1344. La Santa duramente colpita dalla sua morte decise di diventare suora. In Svezia fonda l’Ordine del Santissimo Salvatore, subito dopo decide di andare a Roma, la città della Chiesa Cattolica. Arrivata in Italia Brigida vide anche tante altre città italiane come Amalfi, Assisi e Milano. Tra il 1371 e il 1372 vuole completare la sua missione andando a Gerusalemme dove predica la parola di Gesù. Dopo anni di predicazione senza sosta però si ammalò, si decise a tornare nella città di Roma. Fu qui che morì il 23 luglio 1373, giorno in cui tutt’oggi ricade la sua commemorazione. Il 7 ottobre 1391 il Papa Bonifacio IX la nominò santa.

Santa Brigida di Svezia, la patrona di Vadstena

Le celebrazioni iniziano sempre con una messa solenne nell’omonima chiesa di Santa Brigida di Svezia. Durante la messa Santa Brigida, la fondatrice dell’Ordine sacro del Santissimo Salvatore viene ricordata la fede incrollabile e anche la forza di Santa Brigida, che girò il mondo per diffondere con fervore la parola di Dio. In occasione della ricorrenza si organizzano anche sagre ed assaggi di prodotti tipici della cucina locale a base di pesce, come le aringhe fritte, o carne, come la zuppa di carne di maiale. Nel cuore della Svezia e nello specifico sulla sponda orientale del lago Vättern, si trova Vadstena, una cittadina legata al culto di Santa Brigida. Nell’Abbazia della cittadina sono infatti conservate le sue reliquie, che ancora oggi sono un’importante meta di pellegrinaggio. Tra i luoghi più belli e suggestivi di Vadstena c’è il Castello omonimo, il quale venne costruito dal re Gustavo I di Svezia. Ma il bello della cittadina è anche la presenza della natura. A pochi passi dalla città si trovano infatti la riserva naturale e il lago di Tåkern, mete ideali per gli amanti della natura.

Altri Santi e Beati del 23 luglio

In questa giornata si celebrano anche altri Santi e Beati, Maria di Montserrat, San Giovanni Cassiano, Sant’Ezechiele, San Valeriano di Cimiez e San Severo Martire, Beato Giacomo I d’Aragona e Beata Giovanna d’Orvieto.

Video, il racconto di Padre Gianluigi Pasquale





