Santa Margherita Ligure, 35enne ucciso durante lite condominiale/ Accoltellato dal vicino

Una lite tra vicini è finita in tragedia ieri a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato accoltellato da un vicino di casa per questioni condominiali. In via Costamezzana è arrivato il personale medico del 118, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. L’aggressore è stato, invece, individuato ed è piantonato in ospedale a Lavagna, dove è stato condotto in codice verde in quanto aveva riportato delle ferite nella colluttazione avvenuta prima che sferrasse i colpi mortali.

Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo è stato accoltellato a morte dopo una violenta lite alla presenza di altri residenti dello stabile. La vittima si chiamava Alessio Grana, mentre l’aggressore è un altro condomino di 55 anni.

OMICIDIO AL CULMINE DI UNA LITE CONDOMINIALE

La telefonata al 118 con la richiesta di soccorsi è arrivata alle ore 20:40 del sabato. Nella segnalazione si faceva riferimento ad un’aggressione, ma senza particolari dettagli, a parte quello di ferite alla testa. Lo riferisce il Corriere, precisando che, quando sono arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere del 35enne con ferite compatibili con un accoltellamento. Per quanto riguarda l’aggressore, che è stato già interrogato dai carabinieri, potrebbe essere accusato di omicidio preterintenzionale.

Secondo Genova Today, la vittima, forse in stato di alterazione psicofisica, si sarebbe recata davanti alla porta del vicino, colpendolo con un bastone nel corso della lite. Il 55enne avrebbe allora impugnato un coltello e colpito il giovane al torace, per poi chiamare i soccorsi.

