Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio chi sono?/ Per niente scintilla e.. (Matrimonio a prima vista)

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, chi sono?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono loro quelli che formano la coppia del Sud di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima vista al via oggi, 10 marzo su Real Time. Dopo il successo di quella dell’ultima parte del 2020, è arrivato il momento di conoscere le nuove coppie che questa sera prenderanno posto all’altare alla presenza di qualche amico e parente, in base alla normativa anti-Covid, per dirsi sì, ma quello di Santa e Salvo sarà reale oppure no? I due si sono sposati in Lombardia e quindi hanno lasciato la Sicilia, da dove vengono entrambi, lui di Messina e lei di Catania, per dirsi sì ma finendo un attimo dopo già in crisi. Lei non è rimasta molto colpita da Salvatore e quindi si è irrigidita mentre quest’ultimo è un po’ privo di spirito di iniziativa per via della sua timidezza e quindi la loro festa di nozze è scivolata via in questo modo senza regalarci il trash o le emozioni di cui avevamo bisogno. Ma chi sono i due siciliani e cosa sognano?

La nuova coppia di Matrimonio a Prima vista arriva dalla Sicilia ma…

Salvatore Bonfiglio viene da Messina, ha 33 anni ed è titolare di un’edicola da ormai cinque anni. Il suo sogno è finire gli studi e lavorare nelle scienze motorie. Ormai da otto anni possiamo definirlo single perché dopo la fine del suo ultimo grande amore, non è riuscito a trovare una compagna stabile, ci riuscirà nel programma? Il bel messinese ama lo sport, andare in giro in bici e ama viaggiare, è sensibile e si dice sicuro che ognuno debba avere il proprio spazio anche nella vita di coppia. Lavora insieme al padre e ama molto la sua famiglia, riuscirà a crearne una con la sua sposa? Santa Marziale, 27 anni, studentessa di Catania, ama andare in giro per il mondo. In questi ultimi anni è rimasta single mentre ha affrontato la vita lavorando come ragazza alla pari in Spagna ma anche in Australia e negli Stati Uniti, adesso è tornata a casa e vuole continuare gli studi. Ama fare sport, andare a ballare e andare al cinema, ha un rapporto molto stretto con il padre e con il fratello con il quale ha avuto modo di legare molto quando è stata lontana da casa, Francesco saprà conquistarla?



