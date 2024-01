Santa Messa Papa Francesco e Angelus di Capodanno 2024/ Diretta video: “mondo guardi a Maria per la pace”

CAPODANNO 2024, L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA FESTA DI MARIA MADRE DI DIO

«Maria sta al cuore del tempo perché Dio ha scelto lei per entrare nel mondo: la madre con il Bambino segna una nuova creazione, un nuovo inizio»: così inizia l’omelia di Papa Francesco per la Santa Messa di Capodanno 2024, dedicata alla figura di Maria Santissima Madre di Dio e Regina della Pace. «Al principio del tempo e della salvezza c’è la Santa Madre di Dio: l’anno si apre invocandola, è bello che un popolo fedele come i primi cristiani per proclamarla Santa Madre di Dio»: Papa Francesco sottolinea come queste parole esprimono la tenerezza del Signore che si fa carne come noi per venirci a salvare. La Madonna è «Madre di Dio», spiega il Papa, «è un dogma di fede e un dogma di speranza per sempre».

«Nella pienezza del tempo il Padre manda Suo Figlio nato da donna ma Dio mandò anche lo Spirito di Suo Figlio»: Papa Francesco sottolinea come anche nell’invio dello Spirito il ruolo di Maria è cruciale, in quanto «la sua accoglienza porta all’uomo i doni più grandi. Lei ha reso nostro fratello il Signore della maestà e ha permesso allo Spirito di gridare nei nostri cuori “Papà”». La maternità di Madonna è la via per incontrare la tenerezza della paternità di Dio, esclama Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa di Capodanno: «la fede non è una teoria ma è un dono immenso che ci fa degli amati nella dimora del Padre». Accogliere la madre nella propria vita è una esigenza di fede: «se vogliamo essere cristiani dobbiamo essere mariani, cioè figli di Maria». La Chiesa ha bisogno di riscoprire il proprio volto femminile, aggiunge Papa Bergoglio esaltando il ruolo della Madonna per la storia dell’umanità: «il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace».

Avere sguardi umani e cuori che vedono, sottolinea Papa Francesco, è possibile proprio grazie al ruolo fondamentale della donna: «chi ferisce una sola donna profana Dio che è nato da donna». Maria è la donna nella pienezza del tempo ed è determinante nella vita di ognuno: nessuno come la madre, ricorda il Papa, «ricorda il segno dei tempi e i bisogni dei figli. Come a Cana dove è proprio Maria ad accorgersi del bisogno di Gesù di manifestare i propri segni», L’umanità è piena di mancanze, di dubbi, di fragilità, ma è proprio la Madonna a venirci in soccorso: «quando non riusciamo a districarci tra i nodi della vita, cerchiamo rifugio in Lei. La Madre ricompatta la famiglia umana, con la Madonna possiamo trovare la pace vera, ascolta le nostre pene e asciuga le lacrime». Il Papa affida il nuovo anno alla madre di Dio affinché ci possa condurre a Gesù in quanto pienezza di ogni tempo, conclude il Papa nell’omelia: «l’invio del Figlio ha fatto scaturire la pienezza dei tempi. Questo nuovo anno sia pieno della tenerezza di Dio e della Santa Madre di Dio», e qui Papa Francesco fa invocare tutti insieme i presenti in Basilica con le semplici parole “Santa Madre di Dio”.

INIZIA LA SANTA MESSA DI CAPODANNO CON PAPA FRANCESCO

È cominciata in orario la Santa Messa di Capodanno 2024 in Vaticano con Papa Francesco, appena poche ore dopo la recita del Te Deum e gli auguri di fine anno inviati a tutta la cristianità dal Santo Padre ieri in Basilica di San Pietro dopo i Primi Vespri della festa di Maria Santissima Madre di Dio. «La fede in Gesù Cristo dona un modo nuovo di sentire il tempo e la vita: gratitudine e speranza», ha detto il Papa ieri sottolineano i due punti cardinali per l’anno appena finito e il nuovo che avanza.

«Quello della Chiesa non è ottimismo ma è fede nelle promesse del Dio fedele in cammino: il cristiano come Maria è un pellegrino di speranza e questo sarà il tema del Giubileo 2025», ha poi ribadito nel corso dell’omelia prima del Te Deum, anticipando i temi trattati all’interno del Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che verrà letto oggi dopo la Santa Messa e prima dell’Angelus di Capodanno, sempre in diretta video streaming dalle ore 12. Guardando allo sguardo di Maria su Gesù e sul mondo, conclude Papa Francesco, possiamo prepararci al nuovo anno e al Giubileo che verrà nel 2025: «Impariamo da Lei a vivere ogni momento con lo sguardo interiore rivolto a Gesù: tutto alla presenza e con la grazia del Signore. Tutto con gratitudine e speranza».

CAPODANNO 2024, SANTA MESSA E ANGELUS CON PAPA FRANCESCO: DIRETTA TV RAI 1, CANALE 5, TV2000 E VIDEO STREAMING

Il Capodanno 2024, come da tradizione, vede celebrare la Chiesa Cattolica con la Santa Messa per la Festa di Maria Santissima Madre di Dio nell’Ottava di Natale, seguito come sempre dall’Angelus con Papa Francesco e della lettura del Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace (giunta quest’anno alla 57esima edizione). Dopo i riti del Natale e l’annuncio della nascita del Signore, ieri il Santo Padre è tornato in Basilica San Pietro per celebrare i Primi Vespri con il canto del Te Deum, l’anticipo delle celebrazioni di Capodanno 2024 che iniziano oggi.

Appuntamento alle ore 10 in Basilica San Pietro per la Santa Messa per la Festa di Maria Santissima Madre di Dio nell’Ottava di Natale; a seguire, alle ore 12 sempre Papa Francesco recita l’Angelus di Capodanno 2024 dal tradizionale Balcone in Piazza San Pietro a Roma. Per tutti questi appuntamenti liturgici di oggi 1 gennaio 2024 ma anche la lettura del Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace, sarà possibile seguire la Santa Messa di Capodanno 2023 tutta in diretta tv (Rai 1, Canale 5 e Tv2000), ovviamente anche in diretta video streaming su RaiPlay, Mediaset Infinity e canale YouTube di Vatican News.

Esattamente un anno fa la Chiesa pianse la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI, nato al cielo il 31 dicembre 2022 dopo una lunga malattia passata al costante servizio della Vigna del Signore. «Con commozione ricordiamo la sua persona e così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; a lui, per tutto il bene che ha compiuto e soprattuto per la sua testimonianza di fede e di preghiere, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa», sottolineo nella Santa Messa di Capodanno dello scorso anno il suo successore al Soglio Pontificio, Jorge Mario Bergoglio.

IL MESSAGGIO PER LA 57ESIMA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: LE CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO

Intelligenza artificiale e pace, questi i due assi portanti del Messaggio di Papa Francesco per la 57esima Giornata Mondiale della Pace: pubblicato ad inizio dicembre ma letto e annunciato al mondo solo oggi, 1 gennaio 2024, il messaggio di pace è rivolto a tutta la cristianità nel solco ideale tracciato già con il discorso Urbi et Orbi del giorno di Natale. Papa Francesco dopo un intero anno passato tra i disastri delle guerre, della povertà, della fame e delle discriminazioni religiose – spesso contro i cristiani – si concentra sui punti chiave da non sottovalutare per il nuovo 2024 in arrivo.

«Spero che questa riflessione incoraggi a far sì che i progressi nello sviluppo di forme di intelligenza artificiale servano, in ultima analisi, la causa della fraternità umana e della pace. Non è responsabilità di pochi, ma dell’intera famiglia umana. La pace, infatti, è il frutto di relazioni che riconoscono e accolgono l’altro nella sua inalienabile dignità, e di cooperazione e impegno nella ricerca dello sviluppo integrale di tutte le persone e di tutti i popoli», scrive Papa Francesco dopo aver proceduto ad elaborare gli 8 “capitoli” del Messaggio di pace. Eccoli qui di seguito:

1. Il progresso della scienza e della tecnologia come via verso la pace

2. Il futuro dell’intelligenza artificiale tra promesse e rischi

3. La tecnologia del futuro: macchine che imparano da sole

4. Il senso del limite nel paradigma tecnocratico

5. Temi scottanti per l’etica

6. Trasformeremo le spade in vomeri?

7. Sfide per l’educazione

8. Sfide per lo sviluppo del diritto internazionale

La preghiera di Papa Francesco dopo la Santa Messa e l’Angelus è quella per un inizio di nuovo anno all’insegna dello sviluppo atto a perseguire sempre e solo la pace del Signore: «rapido sviluppo di forme di intelligenza artificiale non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che affliggono la famiglia umana. Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne di buona volontà collaborare in armonia per cogliere le opportunità e affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, e consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico», conclude il Santo Padre nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che sarà letto durante le celebrazioni del Capodanno 2024 in Vaticano.

SANTA MESSA E ANGELUS DI CAPODANNO: COSA DISSE PAPA FRANCESCO AD INIZIO 2023

In attesa delle celebrazioni con la Santa Messa e l’Angelus di Capodanno 2024 in diretta dalla Santa Sede, la memoria corre ad un anno esatto fa quando la Chiesa mondiale piangeva il Santo Padre Joseph Ratzinger, scomparso appena poche ore prima. «La Madre di Dio è la chiave della nostra speranza. Oggi affidiamo alla Madre Santissima l’amato Papa Emerito Benedetto XVI perché lo accompagni in questo passaggio dal mondo a Dio», sottolineava Papa Francesco aprendo l’omelia per la Santa Messa di Capodanno 2023.

L’omaggio successivo del Pontefice alla Madonna fu per la «notte oscura del Covid» e le «notti più oscure della guerra»: durante l’Angelus successivo in Piazza San Pietro, Francesco – con ancora la guerra in Medio Oriente lontana 10 mesi dal suo principio – rivolse queste accorate parole a favore della pace, «siamo chiamati a responsabilità e passione. Lo possiamo fare se ci prendiamo cura gli uni degli altri». Il tutto seguendo l’esempio e la testimonianza di Maria, il suo linguaggio materno che invita a prendersi cura con tenerezza: «Lei non parla, non ruba la scena come invece facciamo noi, Lei mette al centro il Bimbo prendendosi cura di Lui con amore. Lei sapeva essere solennemente muta perché non voleva perdersi la centralità di Gesù».

