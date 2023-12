SANTA MESSA IN TV, VIDEO RAI 1 OGGI 3 DICEMBRE 2023/ Prima domenica d’Avvento: “vegliate, Dio è uno di noi”

L’OMELIA DELLA SANTA MESSA SU RAI 1

«Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa tornerà, fate in modo che giungendo all’improvviso non vi trovi addormentati: vegliate!»: molte luci di Natale sono già accese nelle nostre case, così come il Presepe. Per noi cristiani questi segni gioiosi ci ricordano la nascita di Gesù a cui noi attingiamo con il metodo della fede: questo viene sottolineato nell’omelia della Santa Messa andata in diretta tv su Rai 1 per la prima domenica d’Avvento 2023. «La nascita è la realizzazione delle promesse di Dio fatte ai nostri padri», spiega il vescovo celebrante, «Dio è vicino, è uno di noi». Per questo inizia oggi il tempo dell’Avvento, ovvero il tempo per prepararsi ad accogliere la venuta del Signore: «venuta nella carne come la nostra, venuto duemila anni fa ma con promessa di tornare alla fine dei tempi» per compiere il destino dell’umanità

«Dio dopo la morte e la Passione e Resurrezione è rimasto tra di noi, nei Sacramenti, nella Chiesa e in tutto l’amore che domina nelle nostre relazioni e società: ci guida con il Suo Spirito finché ci introdurrà alla vita eterna piena di felicità», si sente ancora nell’omelia sul passo del Vangelo che invita tutti a vegliare per la venuta di Chi ha promesso la felicità per tutti. «Fratelli e sorelle monache pregate per noi per cercare sempre il volto di Dio», è l’augurio finale del prelato intervenuto nell’omelia della Santa Messa nella Basilica dei Santi Quattro Coronati in questa prima domenica di Avvento. (agg. di Niccolò Magnani)

La Santa Messa di oggi, domenica 3 dicembre 2023, trasmessa in diretta tv da Rai 1 dalle ore 10:55, è celebrata nella Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma. Seguirà poi la recita dell’Angelus, trasmessa sempre dalla prima rete della Tv di Stato. La prima domenica di Avvento si apre con il nuovo anno liturgico B, dedicato al Vangelo di Marco, che è il più breve e antico di tutti, nel quale ci si concentra sulla «buona notizia» che è Lui, «il Cristo, Figlio di Dio». La liturgia, quindi, invita a farsi trovare pronti, a «essere svegli e pregare», in quanto non si sa quando è il momento. La prima domenica di Avvento ci chiama, quindi, ad avere un atteggiamento di vigilanza.

Le altre azioni che siamo invitati a compiere nel tempo che ci prepara al Mistero del Natale sono «convertirsi» (II domenica), «rallegrarsi» (III domenica) e «affidarsi» (IV domenica). Vegliare, comunque, vuol dire aspettare il Signore, la sua manifestazione, restando però «saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo» (II lettura, Corinzi 1). Vegliare significa vivere da redento, non da dormiente, osservando la storia con lo sguardo del Creatore, agendo con giustizia e carità, individuando i «segni dei tempi» e i segnali della presenza di Dio.

La Santa Messa di oggi, nella prima domenica di Avvento che è il periodo cristiano di preparazione alla Natività di Cristo a Natale, rappresenta per i cristiani anche un’occasione per scambiarsi gli auguri per un Buon anno. Il tempo che si apre, infatti, è quello che inaugura un nuovo anno liturgico. Infatti, ogni anno la Chiesa propone un nuovo cammino di fede, riflessione e preghiera. Le quattro domeniche che precedono il Natale invitano all’attesa gioiosa della venuta del Signore e aprono l’anno della Chiesa.

Si comincia quindi con la veglia, quindi non bisogna farsi cogliere alla sprovvista, ma senza vivere nell’apprensione. Vegliare non è vivere nella paura, ma nella pienezza. Il cammino va intrapreso con vigore, gioia e attenzione, nella consapevolezza che mentre si cammina in un’attesa piena di speranza, anche Dio fa il suo Avvento: è in cammino verso noi, vigila anche lui per cogliere nella nostra vita segnali concreti che dimostrano il desiderio di Lui, aspetta con misericordia che rinnoviamo la nostra fede in lui.

La Santa Messa dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 oggi, domenica 3 dicembre 2023, alle ore 10:55, ma è disponibile anche in video streaming. Infatti, ci si può collegare sul sito di Rai Play (cliccando qui), che mette a disposizione anche un’app per dispositivi – tablet e smartphone – iOS e Android. La regia è curata da Gianni Epifani, invece il commento liturgico è stato affidato ad Orazio Coclite.

