SANTA MESSA MEETING RIMINI 2022/ Diretta video streaming 21 agosto con il Card. Zuppi

LA SANTA MESSA AL MEETING RIMINI 2022: DIRETTA VIDEO STREAMING

Come da tradizione, nella domenica al Meeting di Rimini è prevista la celebrazione della Santa Messa per tutti gli ospiti e i lavoratori in Fiera Nuova: per l’edizione 2022 le celebrazioni saranno presiedute dal Card. Matteo Maria Zuppi alle ore 11 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3. Per consentire l’ingresso alla Santa Messa per tutti i presenti, la Fiera aprirà eccezionalmente alle ore 10: è possibile seguire la Santa Messa in presenza così come in collegamento online, tramite la diretta video streaming offerta dal canale YouTube del Meeting di Rimini (qui sotto il link).

A presiedere la Santa Messa del 21 agosto, secondo giorno al Meeting per l’amicizia tra i popoli, sarà il Presidente CEI e Arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Maria Zuppi: concelebrano la funzione S.Em. Card. Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui, Centrafrica; S. Ecc. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini e anche S.Ecc. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto. È possibile seguire la Santa Messa in presenza anche con il collegamento diretto all’Auditorium presso la Sala Neri Generali, sempre all’interno della Fiera Nuova di Rimini.

MEETING RIMINI 2022, LA SANTA MESSA CON IL CARDINAL ZUPPI

La Santa Messa al Meeting, appuntamento tradizionale e immancabile nell’agenda scandita della settimana riminese, viene dunque celebrata quest’anno dal neo eletto Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Matteo Maria Zuppi. Al momento della nomina scelta da Papa Francesco, il Meeting di Rimini aveva inviato questo telegramma per i primi saluti al nuovo Presidente: «Siamo certi che la sua Presidenza sosterrà la Chiesa in Italia in un rinnovamento della sua presenza missionaria e delle sue opere di carità presso i vicini ed i lontani. Le rinnoviamo la nostra disponibilità a servire la Chiesa nella sua espressione educativa, culturale e sociale».

Il Cardinal Zuppi era stato ospite al Meeting nel 2016 intervenendo al Convegno “Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti”: era poi tornato nel 2020, edizione straordinaria in piena pandemia Covid, con il talk “Una stagione da ricordare” mentre nel Meeting 2021 era stato relatore al convegno dedicato all’enciclica di Papa Francesco “Fratres Omnes”. Nel pomeriggio sempre di oggi, il Presidente della CEI interverrà nell’incontro centrale sul titolo del Meeting Rimini 2022 “Una passione per l’uomo”: introdotto da Bernhard Scholz, sarà il Cardinal Zuppi a collegare la tematica scelta per il Meeting di quest’anno con la realtà sociale, educativa e religiosa di questo nostro tempo.













